أخبار الزمالك اليوم | مرتضى منصور: النقاز حصل على الدفعة الثانية قبل موعدها

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 أبريل

سيطرت تطورات أزمة حمدي النقاز على أخبار نادي الزمالك المصري ، اليوم الجمعة 17 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 17 أبريل 2020 ..

مرتضى منصور: النقاز حصل على 60 % من مستحقاته

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حصول حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق السابق بما يقرب من 60 % من مستحقاته.

وأضاف منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، عقد اللاعب يمتد 3 مواسم ونصف ويجب الحصول على 4 دفعات وهم 1 أغسطس و15 يناير و1 أبريل و1 يوليو.

وتابع رئيس النادي: "النقاز هرب 31 نوفمبر بعدما حصل على الدفعتين أغسطس و15 يناير، أي قبض الدفعة الثانية قبل موعدها".

طارق العشري يوضح موقف رحيل كريم العراقي للقطبين

أوضح طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي، أنه من الصعب رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة للأهلي أو الزمالك.

وأعاد المدير الفني للفريق البورسعيدي السبب في عدم التفريط في العراقي، إلى أزمة القيد الذي يواجهها المصري خلال الفترة الحالية بسبب العقوبات.

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