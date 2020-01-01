أخبار الزمالك اليوم | مؤازرة الأهلي أمام بيراميدز .. ومفاجأة كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ..

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مرتضى منصور: الجنايني أبلغني بالعزل .. والزمالك مهدد بالمنع من القيد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه تلقى خطابًا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، تفيد بأنه أصبح معزولًا من منصبه.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، مع إخطار كل الاتحادات الرياضية بهذا القرار. " اقرأ التفاصيل "

وكيل بابل: كارتيرون تفاجأ لعدم ضم انضمام بابل إلى الزمالك

أكد حازم فتوح، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي، تفاجأ حينما علم بأن الزمالك لم يتمم التعاقد مع الأنجولي آري بابل، عند عرضه على العديد من الأندية السعودية والإماراتية.

فتوح قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون حريص على مسلحة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ولا يتحدث مع أحد من لاعبي الفريق الأبيض من أجل ضمه للتعاون السعودي حاليًا".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تشكيل الفريق الذي سيخوضه أمام وادي دجلة مساء اليوم الخميس.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو.

شوبير: جماهير الزمالك ستشجع الأهلي أمام بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على أن جماهير نادي الزمالك، سوف تساند الأهلي بقوة في مباراته المقبلة أمام بيراميدز لأول مرة، متوقعًا أن يرتدي الجمهور الأبيض الملابس الحمراء، بحثًا عن المركز الثاني.

شوبير قال خلال برنامجه الإذاعي: "جمهور الزمالك سيشجع الأهلي لأول مرة أمام بيراميدز، لحسم المركز الثاني لصالحه، والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد".