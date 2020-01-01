أخبار الزمالك اليوم | لفتة طيبة من مرتضى منصور تجاه الخطيب ومصير إفريقيا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين1 يونيو 2020 ..

لفتة طيبة من مرتضى منصور تجاه محمود الخطيب

ساند مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره محمود الخطيب رئيس الأهلي، بسبب مرض حفيد الآخير في الفترة الماضية.

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وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتمنى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لحفيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

مواعيد مقترحة لاستكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، عن تفكير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تجاه بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "le360" أن هناك اقتراحين لمواعيد إقامة مباريات البطولتين، الأول هو إقامة مباريات ذهاب نصف النهائي في الفترة ما بين 31 يوليو حتى 2 أغسطس والإياب بين 7 و 9 أغسطس، والنهائي 28 من الشهر نفسه.

والاقتراح الثاني يكون نصف النهائي بين 4 و6 سبتمبر المقبل، ثم تلعب مباريات الإياب ما بين 11 و13 من الشهر نفسه ويكون النهائي يوم 25.

مرتضى منصور: الزمالك اقترب من ضم لاعبين أجنبيين

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن النادي يُفاضل بين ثلاثة أجانب لاختيار اثنين منهما للانضمام للفريق الموسم القادم، موضحًا أن لاعبين بالفعل اقتربا كثيرًا من التوقيع للفريق الأبيض لكن دون أن يكشف عن هويتهما.

وعن لافتات نادي القرن، قال الرئيس "اللافتات ستبقى موجودة على أسوار نادي الزمالك لأجيال وأجيال، أحيانًا لا يمكن الحصول على الحقوق بالقانون لكن بالأمر الواقع".

بيراميدز يطلب مدافع الزمالك مقابل لاعبيه

كشف مصادر صحفية مصرية عن تقديم بيراميدز عرضًا لنادي الزمالك يطلب خلاله الحصول على مدافعه محمد عبد الغني مقابل التخلي عن لاعبيه رجب بكار وعبد الله بكري بجانب عشرة مليون جنيه مصري، وأفادت المصادر أن إدارة الفريق الأبيض تدرس الصفقة لكن مع الإشارة لصعوبة الموافقة على التخلي عن المدافع الشاب نظرًا لتميزه وأدائه المميز مع الفريق في الموسمين الأخيرين.

مرتضى منصور: حاسبنا الفاعل في قصة خالد بوطيب

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حاسم المتسبب في حذف المهاجم المغربي خالد بوطيب من صورة احتفال الفريق بلقب الكونفدرالية الأفريقية، والتي نشرت مؤخرًا بمناسبة ذكرى التتويج.

وقال منصور "حاسبنا الشخص المسؤول عن تلك القصة ونبهنا على الجميع عدم القيام بأي شيء على صفحة النادي الرسمية إلا بعد العودة لمجلس الإدارة، بوطيب لاعب ذو خلق وقد ساهم في تتويج الزمالك باللقب القاري".

أجايي: الزمالك فاوضني، وعلاقتي مع كارتيرون جيدة

نجم الأهلي جونيور أجايي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه وعلاقته بالمدرب الفرنسي. التفاصيل هنا

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