أخبار الزمالك اليوم | لاعب تونسي آخر في الطريق والفوز على الأهلي أهم من البطولات

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 20 أغسطس 2020 ..

خاص .. وكيل فرجاني ساسي يوضح لـ"جول" حقيقة وجود أزمة مستحقات مع الزمالك

انتشرت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، حول غضب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بسبب عدم استلام مستحقاته المالية كاملة عقب مران الفريق الذي أقيم في مقر النادي اليوم.

وشرحت المصادر أن اللاعب تعصب عقب المران والقيام بضرب بعض الأشياء الخاص بالمران، اعتراضًا على عدم الحصول على مستحقاته كاملة. " اقرأ التفاصيل "

تقارير: الزمالك يسعى لضم أنيس البدري من الاتحاد السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن هناك مفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك، من أجل ضم التونسي أنيس البدري، صانع ألعاب فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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أنيس البدري انضم لصفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب مع العميد حتى الآن. " اقرأ التفاصيل "

تامر عبد الحميد: أفضل الفوز على الأهلي عن التتويج بالدوري وكأس

يرى تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على غريمه التقليدي الأهلي، أفضل من التتويج ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم.

عبد الحميد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مباريات القمة بين الأهلي والزمالك تبقى بطولة خاصة، ومن رأيي الفوز على الأهلي أفضل من التتويج ببطولتي الدوري أو كأس مصر".

الزمالك يجري تدريباته وحازم إمام يتعافى من الإصابة

أدى فريق نادي الزمالك تدريبه صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي، حيث خاض الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمد علاء فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خصص فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء، والتصويب على محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك، على أن حازم إمام قد تعافى من إصابته، وأصبح جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية، ومازال يخضع محمد حسن للتدريبات التأهيلية، لتجهيزه للمبارياة، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.