أخبار الزمالك اليوم | كواليس أزمة إمام عاشور .. واستقالة مدرب مولودية الجزائر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 4 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

رسميًا | بفرمان من كارتيرون .. إيقاف إمام عاشور في الزمالك

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الأحد، إيقاف إمام عاشور؛ لاعب وسط الفريق، بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق.

الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أوضح أنه تقرر أن يتدرب اللاعب مع فريق الشباب بالنادي، مكتفيًا بإرجاع السبب إلى ما بدر منه خلال مواجهة مولودية الجزائر، دون الكشف عن أي تفاصيل. " اقرأ المزيد من التفاصيل "

والد زيزو لجمهور الزمالك: لا تطفشوه .. لم يعد يريد الاستمرار بالملاعب

أعرب والد أحمد سيد "زيزو"؛ لاعب الزمالك، عن استيائه من شن حملات ممنهجة على نجله، نافيًا ما تردد عن توقيعه لعقود ارتداء قميص الأهلي منذ الموسم المقبل.

لاعب الفارس الأبيض مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، بعدما انضم له في يناير 2019، قادمًا من مورينسي البرتغالي. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يكشف كواليس أزمة إمام عاشور

كشف أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، عن تفاصيل أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بإبعاده عن الفريق، بسبب ما بدر منه خلال مباراة مولودية الجزائر.

نبيه قال خلال تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "عقب مباراة المولودية ظهر إمام عاشور غاضبًا، ولا أريد الخوض في تفاصيل ما حدث، والجهاز الفني قرر إبعاد اللاعب عن الفريق، واللاعب لم يدخل في مشادة مع أحد، ولكنه كان في مشاده مع نفسه في لحظة غضب شخصي دون الانفعال على أخد اللاعبين أو الجهاز الفني".

استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك

تقدم عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر باستقالته من منصبه، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد الزمالك، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

عمراني أعلن عن استقالته عبر جريدة الهداف الجزائرية، حيث أشار إلى أن الاستقالة تم قبولها، متمنيًا التوفيق للفريق.