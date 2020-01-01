أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يرفض رحيل طارق حامد والهزيمة أمام الأهلي لا تنُسى

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 25 أبريل 2020 ..

لاعب حسنية أغادير المغربي : تعرضنا للظلم أمام الزمالك

تحدث اللاعب الفلسطيني تامر صيام مهاجم حسنية أغادير المغربي أحداث مباراة فريقه أمام الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي.

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وقال “صيام” في تصريحات لقناة “علم فلسطين” : “تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الزمالك، الحكم كان سببا في خسارتنا أمام الزمالك في الكونفدرالية”.

وكان حسنية أغادير قد ودع الكونفدرالية بعد الخسارة بهدف من الزمالك في الذهاب والتعادل في الإياب.

كارتيرون يرفض رحيل طارق حامد

رفض المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصير طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.

أبدي الجهاز الفني بقيادة الفرنسي، تمسكه باستمرار اللاعب في الموسم الجديد، وعدم رحيله لحاجة الفريق إلى خدماته، خاصة أن طارق حامد يمتلك عددا من العروض الخليجية في الوقت الحالي وبمبالغ مادية كبيرة، إلا أن الجهاز الفني أكد للإدارة رغبته في استمراره.

أوتوفيستر : الهزيمة أمام الأهلي بسداسية أصعب هزيمة

يرى المدير الفني السابق لنادي الزمالك أوتوفيستر أن هزيمة الفارس الأبيض أمام نادي الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة الشهيرة، هي الأسوأ في مسيرته مع الفارس الأبيض.

وقال أوتوفيستر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر، أمس، إن الزمالك واجه حظ سيء جدا في مباراة الـ 6-1، وكان هناك العديد من المشاكل داخل أرضية الملعب بين اللاعبين.

تقارير: الزمالك يقدم عرضًا مغريًا للوداد المغربي لضم الكرتي

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أوصى بالتعاقد مع وليد الكرتي لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ( طالع التفاصيل )

عقوبة فيفا توقف مفاوضات الزمالك والمصري بشأن عراقي ووادي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، سبب توقف مفاوضات الزمالك والمصري البورسعيدي بشأن ضم كلًا من كريم عراقي ومحمود وادي.

وجاء تأجيل المفاوضات بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم على المصري البورسعيدي بوقف القيد بسبب قضية شيخ موكورو.

ميدو: أتمنى تولي رئاسة الزمالك في المستقبل

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن أمنيته في تولي رئاسة النادي في المستقبل، لكنه لم يخطط لهذا في الوقت الحالي.

وقال ميدو في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "أنا واثق أنني سأكون رئيسًا لنادي الزمالك يومًا ما وأشعر بالفخر لرغبة الجماهير لتولي هذا المنصب".

الزمالك: لم نحدد مدة تجديد عقد كارتيرون

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك على عدم تحديد مدة عقد كارتيرون الجديد مع الأبيض المزعم توقيعه خلال الأيام المقبلة.

وقال أنور في تصريحات إذاعية: "لم نتطرق إلى مدة تجديد التعاقد، ولا توجد أزمة بيننا ولكن التجديد سيكون حسب الارتباطات القادمة ومازلنا لا نعلم متى تعود البطولات".