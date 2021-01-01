أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يتحدث عن مواجهة المولودية واستقالة داخل مجلس الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 2 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

خاص | ستانلي: لم أندم على انتقالي للزمالك .. وهذا الفارق بين الدوري السعودي والإماراتي والمصري

هو أحد أبرز المحترفين الذين تناقلوا بين الثلاث الدوريات العربية الأبرز خلال السنوات الماضية، بين الدوري المصري مع الزمالك ثم القادسية السعودي، وبعدها إلى عجمان الإماراتي، ليعود مجددًا إلى الفريق السعودي، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، الذي استطاع أن يبني له شعبية كبيرة في جميع الفرق التي لعب لها، في حوار خاص مع النسخة العربية من موقع جول.

بدأ ستانلي مسيرته في بلاده نيجيريا مع فريق بيلسا ثم انضم إلى هيرتلاند، ومنها احترف في إسبانيا رفقة نادي أتلتيكو بالياريس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ثم انضم إلى سليما واندرارز المالطي، وبعدها انضم إلى نادي وادي دجلة بالدوري المصري، ومنه إلى الزمالك، وبعدها انضم إلى القادسية الذي لعب في صفوفه موسم قبل أن تتم إعارته إلى عجمان الإماراتي لمدة موسم، ليعود مجددًا مع بداية الموسم قبل الماضي إلى القادسية.

ونجح النجم النيجيري في قيادة القادسية للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين مع بداية الموسم الحالي، ليقدم أداء مميز، ويقود فريقه لتحقيق نتائج رائعة، ليحتل القادسية المركز الثامن بترتيب. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري .. وموقف صلاح من المنتخب الأولمبي

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد حول وجود رغبة لإلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام للمنتخب الأولمبي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اللجنة الثلاثية تدرس إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الفرق. (طالع التفاصيل)

كارتيرون يتحدث عن مواجهة مولودية الجزائر

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على جدية وحماس اللاعبين قبل مواجهة الغد أمام مولودية الجزائر ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص في اللقاء: "ليس لدينا أي شيء، سنلعب بكل قوة من أجل الفوز لا بديل غيره أمام مولودية الجزائر بكل تأكيد".

وأضاف الفرنسي خلال تصريحاته: "اللاعبون لديهم حماس كبير، ورغم قوة المنافس إلا أن هناك رغبة بالعودة بالفوز، وقمنا باستغلال فترة التوقف من أجل التحضير والتركيز بقوة".

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الإياب والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفًا على نادي مولودية الجزائر في مباراة إحياء الأمل، وذلك في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2021.

لم يفز نادي الزمالك بأي مباراة في الأميرة السمراء هذا الموسم، فقد كانت بدايته بتعادلين سلبيين أمام المولودية وتونجيت السنغالي، ثم خسر من الترجي ذهابًا وإيابًا، ليستقر في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

حازم إمام يتحدث عن حظوظ الزمالك أمام مولودية الجزائر

تحدث حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن حظوظ الفريق أمام مولودية الجزائر ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات.

وقال إمام في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "هدفنا الفوز فقط والعودة بـ3 نقاط غالية، وحققنا السيطرة على الكرة في اللقاء الأول أمامهم في القاهرة ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأضاف الظهير الأيمن للفريق قائلًا: "اللقاء صعب للغاية، ولكن الفريق مر بهذه المواقف من قبل أبرزها أثناء التتويج بكأس الكونفدرالية عام 2019".

استقالة إبراهيم عبدالله عضو اللجنة الثلاثية بالزمالك

أعلن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك استقالته، بسبب خوض لقاء السلة أمام سبورتنج حيث كان يرغب في عدم المشاركة اعتراضًا على ما حدث في لقاء الأهلي.

وأكد عبدالله أنه تقدم باستقالته لعماد عبدالعزيز اللواء المسؤول عنه بسبب قرار مجلس الإدارة بخوض لقاء سبورتنج حتى يتم الطعن على قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة.

وكان اتحاد السلة قد أعلن أن الزمالك خاسرًا بعد إلغاء مباراته أمام الأهلي بسبب تواجد عبض الجماهير في الملعب وقتها.