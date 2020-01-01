أخبار الزمالك اليوم | قرارات جديدة من مرتضى منصور وقمر يرحب بالأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 ..

رسميًا .. إنذار على يد مُحضر من الأهلي للزمالك

أرسل النادي الأهلي إنذارًا رسميًا على يد مُحضر، اليوم الأربعاء، لنظيره الزمالك بشأن استخدام لقب القرن أعلى أسواره.

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وأكد الأهلي خلال بيانه أن الزمالك استخدم العلامة التجارية للنادي الأهلي وهو ما يعد تعدي على قانون حماية الملكية الفكرية.

الزمالك يستعد لإقامة احتفالية نادي القرن

يستعد نادي الزمالك في الوقت الحالي لإعداد احتفالية نادي القرن التي تم تحديدها يوم 9 يوليو الجاري حسب ما أعلنت قناة الأبيض.

ووافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار إقامة احتفالية نادي القرن خلال الشهر الجاري حيث تسعى الإدارة في تقديم ملف لدى الفيفا لحسم الجدل المثار.

وزير الشباب والرياضة يزور الزمالك

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم الأربعاء، في مقر نادي الزمالك لتفقد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان الزمالك قد فتح أبوابه لاستقبال الأعضاء وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بداية من أول الشهر الجاري، واستقبل الوزير علاء مقلد عضو مجلس الإدارة.

اتفاق بين الترجي التونسي ونجم الزمالك السابق

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، أن حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق توصل لاتفاق مع الترجي التونسي.

وأشارت التقارير إلى أن حمدي النقاز اقترب من ارتداء قميص الترجي التونسي في الموسم الجديد بعد رحيله عن الأبيض وفسخ تعاقده والاحتراف في الدوري الليتواني.

7 قرارات من الزمالك .. معسكر خارجي وإجراء مسحات كورونا ولكن

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، لمناقشة عدة ملفات على طاولة المجلس خلال الفترة الحالية.(طالع التفاصيل)

بالمنطق | الأزمة الحقيقية في قضية "نادي القرن"

لاتزال أزمة لقب "نادي القرن" تُلقي بظلالها على الأجواء الكروية في مصر، بالرغم من أن النشاط الرياضي (الذي تم الإعلان عن عودته) حاليًا متوقف في البلاد، منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.(طالع التفاصيل)

خالد قمر: أرحب بالانتقال إلى الأهلي

أكد خالد قمر مهاجم الزمالك السابق والاتحاد الحالي، على ترحيبه بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح قمر في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، أن الانتقال للأهلي كما قال في حال الاستغناء عنه من قبل نادي الاتحاد السكندري ووصول عرض من القلعة الحمراء.