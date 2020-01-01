أخبار الزمالك اليوم | فييرا يتحدث عن تجربته وحقيقة رحيل عبدالغني

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ..

حمزة المثلوثي يكشف سبب التوقيع للزمالك

أجرى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي حوارًا مع موقع "الصحافة" التونسية، كشف من خلاله عن الأسباب التي دفعته للموافقة على عرض الزمالك.

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المثلوثي اعترف في تصريحاته بأن الجانب المالي كان حاسمًا في مسألة انتقاله إلى الزمالك، حيث اعتبر أن "عرض الفريق المصري لا يمكن رفضه من الناحية المادية".

مسؤول زملكاوي ينتقد مخالفة الأندية للبروتوكول الطبي

استنكر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بدء بعض الأندية التدريبات رغم خضوعهم للمسحة الأولى فقط.

وأوضح أنور في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على ام بي سي مصر، أن البروتوكول الطبي يشترط خضوع اللاعبين للمسحة الثانية بعد 5 أيام، متسائلاً: "الأندية خالفت البروتوكول الطبي من البداية، فكيف نستكمل الدوري؟"

دومينيك دا سيلفا يكشف الفرق بين الأهلي والزمالك

صرح دومينيك دا سيلفا لاعب الأهلي والزمالك السابق أن الفارق بين تجربتيه في الناديين، هو الاحتراف من جانب إدارة الأهلي، وتحقيقه للبطولات.

وقال دومينيك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هناك فارق كبير بين التجربتين، فقد لعبت مع الأهلي 3 مواسم ونصف وحققت البطولات كما كانت هناك احترافية من جانب إدارة الأهلي وهذا الأمر لم يكن موجود في الزمالك."

كارتيرون يطلب دوري جديد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن "هناك أضرارا كبيرة" ستقع علي النادي بسبب استئناف بطولة الدوري المصري .

وتابع كارتيرون :"من الأفضل أن نخوض نسخة جديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أغلب الفرق لن تتعرض لأي تأثير في مسألة الصعود أو الهبوط في حالة استئناف البطولة".

متى يعود الدوري المصري من التأجيل بسبب فيروس كورونا؟

تُلقي أزمة فيروس كورونا بظلالها على عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة، حيث توقف النشاط تمامًا ومُنعت الأندية من التدريبات في كافة أرجاء المعمورة، ليبقى السؤال إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟

وفي مصر الحال لا يختلف كثيرًا، فالحكومة تمنع النشاط الرياضي وتحذر من أي تجمعات، والاتحاد المصري مدد مدة الإيقاف، ويبدو أن سيناريو إلغاء الموسم الكروي يتردد بقوة داخل الكواليس في ظل تداخل المواعيد الذي قد يودي بالموسم المقبل كاملًا.( طالع التفاصيل )

فييرا يتحدث عن تجربة الزمالك

تحدث البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني للزمالك السابق، عن تجربته مع الأبيض خلال عام 2012.

وقال فييرا في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك في عام 2012 توليت تدريبه وكان لدينا لاعبين مميزين للغاية وقدمنا مشوارًا مميزًا وشاركنا في دوري الأبطال".

اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يناقش مواعيد بطولات إفريقيا

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 30 يونيو الجاري، اجتماعًا من أجل اتخاذ قرار بشأن مواعيد البطولات الإفريقية.

وسيناقش الاجتماع مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وأيضًا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

مرتضى منصور يكشف حقيقة اقتراب عبدالغني من الرحيل عن الزمالك

أكد مرتضى منضور رئيس نادي الزمالك على عدم التفريط في محمد عبدالغني مدافع الفريق في الصيف المقبل.

ونفى رئيس النادي ما تردد حول وجود صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز برحيل محمد عبدالغني وضم لاعبين بدلًا منه.