أخبار الزمالك اليوم | عودة عواد للتدريبات .. وبشرى بشأن النهائي الإفريقي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

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الزمالك: تعاقدنا مع 3 لاعبين بينهم "صفقة مفاجأة"

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام ناديه التعاقد مع 3 لاعبين، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء في طريقها للتعاقد مع لاعب رابع يتم التفاوض معه حاليًا.

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ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق. " اقرأ التفاصيل "

عودة عواد وفقرة شيكابالا .. تدريبات الزمالك

أدى لاعبو فريق نادي الزمالك تدريباتهم صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر نادي الزمالك بميت عقبة، حيث شهدت تخصيص فقرة للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز زيزو.

وشهدت التدريبات عودة محمد عواد، تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي يوم الخميس، ليشارك يوم الجمعة بشكل طبيعي.

إسماعيل يوسف: نثق في لاعبي الزمالك ونحترم الأهلي بالنهائي الإفريقي

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن الجميع يثق في لاعبي الفريق الأبيض، وذلك دون أي غرور، حيث يقدر اللاعبين النادي الأهلي.

وقال يوسف خلال تصريحات لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك لا يفكرون بغرور، بل يعلمون جيدًا قيمة المنافس والبطولة، والأهلي نادي كبير ونحن كذلك".

اتحاد الكرة: نهائي دوري الأبطال قد يشهد حضورًا جماهيرًا

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، على أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، قد تشهد حضور 10 آلاف مشجع.

العطار قال خلال تصريحات صحفية: "أرسلنا طلبًا إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) لخوض المباراة بحضور جماهيري، وأوضحنا كيف ستكون الإجراءات الاحترازية والطبية بالملعب، ومن الممكن أن يحضر 10 آلاف مشجع بالمباراة، وسيتم توزيعهم بالاستاد وفقًا لإجراءات احترازية وصحية".