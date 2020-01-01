أخبار الزمالك اليوم | القناة الناقلة لمواجهة سموحة الودية، ورسالة المثلوثي للتوانسة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 19 يوليو 2020 ..

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الزمالك يُواجه سموحة وديًا والقناة تنقل المباراة

يخوض نادي الزمالك اليوم الأحد أولى مبارياته الودية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي، إذ سيلتقي سموحة ضمن معسكره المقام في برج العرب بالإسكندرية حاليًا.

وأعلنت قناة النادي الرسمية إذاعة المباراة عند الخامسة مساء اليوم وتقديم استوديو تحليلي خاص بها عند السابعة يُقدمه طارق يحيى ويستضيف فاروق جعفر وإسماعيل يوسف.

حمزة المثلوثي يصل القاهرة ويُوجه رسالة شكر لنادييه التونسيين

وصل الظهير الأيمن حمزة المثلوثي إلى القاهرة تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه للزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الصفاقسي.

وقد وجه رسالة شكر لناديه السابق بجانب الأسبق البنزرتي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قال فيها "أعرب عن امتناني وشكري الكبير لنادي الصفاقسي وكل العاملين به من لاعبين ومدربين وأطباء، كنت فخورًا كثيرًا بارتداء قميصه والدفاع عن ألوانه".

تابع "أوجه الشكر كذلك إلى النادي البنزرتي الذي يُعد حبي له أبديًا، وأتمنى له العودة لمكانه المعتاد". .

وكيله مجددًا: رجب بكار لم يُوقع للزمالك

جدد تامر النحاس نفيه توقيع موكله رجب بكار على عقود انضمامه للزمالك الموسم القادم، إذ قال "رجب بكار مستمر مع بيراميدز حتى الآن ولم يُوقع للزمالك".

أضاف "الزمالك سيتعاقد بالتأكيد مع ظهير أيمن للموسم القادم، سنرى في نهاية فترة الانتقالات إن كان بكار أم غيره من اللاعبين".

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