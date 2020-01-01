أخبار الزمالك اليوم | اعتذار أحمد عيد عبد الملك، والوجهة الجديدة لحازم إمام

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ..

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عرض سعودي كبير لحازم إمام

أفادت مصادر صحفية مصرية أن ظهير أيمن الزمالك "حازم إمام" تلقى عرضًا قويًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي للانضمام له الموسم القادم.

وينتهي عقد حازم إمام مع فريقه بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد حتى الآن رغم الإعلان عن قُرب حدوث ذلك مرارًا من الرئيس مرتضى منصور، ويتحدث الإعلام عن وجود خلاف في الراتب السنوي بين الطرفين.

إذ يُطالب حازم بالحصول على ثمانية ملايين جنيه مصري سنويًا فيما توقف عرض الزمالك لتجديد العقد عند خمسة ملايين.

أحمد مرتضى منصور: فرص الزمالك أكبر في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة كان قرارًا ظالمًا من الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن لعب المواجهة من مباراتي ذهاب وإياب هو الأفضل.

وأضاف "الزمالك مطالب بالاستعداد جيدًا لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، أعتقد أن فرصنا أكبر في التأهل للمباراة النهائية".

أحمد عيد عبد الملك: أعتذر لشهداء الأهلي وعائلاتهم

تقدم أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق باعتذار لشهداء النادي الأهلي وذويهم بعد تعليقه المسيء لهم عبر السوشيال ميديا.

وقال اللاعب المعتزل في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية "لم أقصد توجيه أي إساءة لشهداء الأهلي، حديثي كان في نطاق كرة القدم فقط وعن خوف الأهلي لعب المباريات في مدن خط القناة".

تابع "ليس من العقل أو الدين الحديث عما حدث لجماهير الأهلي في بور سعيد بأي شكل سيئ، دومًا ما أكون مبادرًا في مساندة أي مصاب أو متضرر من لاعبي أو جماهير الأهلي".

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