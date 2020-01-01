أخبار الزمالك اليوم | عودة مصطفى فتحي للمران، ووعد أمير مرتضى للجماهير

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ..

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بلاغات للنائب العام ضد لاعبي الزمالك السابقين

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بعد الفيديو الذي نشره الأخير قبل يومين عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وحمل إساءات كبيرة للنادي الأهلي ورئيسه وجماهيره بجانب شوبير نفسه.

وتقدم كذلك محمد رشوان محامي عدد كبير من أسر شهداء مذبحة بور سعيد ببلاغ للنائب العام ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق بعد تعليقه الساخر والمسيء لشهداء الأهلي في استاد بور سعيد، وإن كان عبد الملك قد أكد فيما بعد أنه لم يقصد الإساءة أو السخرية من الشهداء.

مصطفى فتحي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية

عاد مصطفى فتحي لتدريبات الزمالك الجماعية لأول مرة منذ عودتها عقب التوقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، وقد غاب اللاعب عن بداية التدريبات لإصابته بالفيروس.

اللاعب خضع لتدريبات منفردة خلال اليومين الأخيرين بعد تأكد سلامته من فيروس كورونا، وقد توجه يوم أمس للمعسكر في برج العرب للانخراط في التدريبات بدءًا من اليوم الإثنين.

تقارير: "كاف" يُعيد النظام القديم لدوري الأبطال ويحدد مواعيد مبارياته

أوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لجنة الطوارئ، بخطة جديدة لاستئناف المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2020، بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات. التفاصيل هنا

كارتيرون: الزمالك يحاول السير على خطى ريال مدريد

باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتحدث عن الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا واستعداد الفريق لهما. التفاصيل هنا

بيراميدز يكشف موقف لاعبيه من الرحيل للأهلي والزمالك

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن حقيقة ما تردد حول اقتراب رحيل عددًا من لاعبي الفريق إلى الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. التفاصيل هنا

الزمالك: نمتلك جيل بطولات ونعد الجماهير بمنصات التتويج