أخبار الزمالك اليوم | عروض بنشرقي الأوروبية وطلب من الدفاع الحسني بشأن أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 ..

عروض أوروبية من أجل ضم بنشرقي

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى وجود 6 عروض أوروبية لضم المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن العروض من أندية نيس و مونبلييه ستراسبورج من فرنسا، طرابزون سبور التركي أوليمبياكوس اليوناني ستاندر لياج البلجيكي.

أحمد عيد عبدالملك: فيريرا أفضل من جوزيه

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للأبيض أفضل من مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية: "جوزيه قدم مستويات أكثر من ممتازة وبطولات ولكنه كان يمتلك جيلًا ذهبيًا من اللاعبين، بينما فيريرا حقق بطولات بجيل ليس بكبير".

الدفاع الحسني الجديدي يطلب بـ20 % من إعارة أحداد للرجاء

أوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن إدارة الدفاع الحسني الجديدي طلبت 20 % من قيمة إعارة حميد أحداد لاعب الزمالك إلى الرجاء المغربي.

وأكدت الصحيفة أن الدفاع الحسني الجديدي طلب بحقه في إعارة أحداد طبقًا لما ينص عليه العقد المبرم بين الثنائي.

طارق السيد: جوزيه والخطيب تواصلوا معي لضمي للأهلي لكنني رفضت

تحدث طارق السيد نجم الزمالك السابق عن عرض الأهلي له وقت لعبه للأبيض قائلًا: "الخطيب طلب عقد جلسة معي من أجل ضمي للأهلي وقت لعبي للزمالك".



وتابع: "جوزيه تواصل معي هاتفيًا وكان يرغب في ضمي للفريق مقتنعًا بإمكانياتي ولكني رفضت الانتقال للأهلي في النهاية".