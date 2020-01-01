أخبار الزمالك اليوم | عرض رسمي لأحداد .. ومواجهة بيراميدز وديًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ..

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متى يعود الدوري المصري من التأجيل بسبب فيروس كورونا؟

تُلقي أزمة فيروس كورونا بظلالها على عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة، حيث توقف النشاط تمامًا ومُنعت الأندية من التدريبات في كافة أرجاء المعمورة، ليبقى السؤال إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟(طالع التفاصيل)

أوباما يدخل حسابات أهلي جدة

دخل يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط الزمالك حسابات فريق أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير مؤخرًا إلى هناك تواصل بين الطرفين من أجل انتقال اللاعب للراقي ولكن لم يأت الرد حتى الآن.

الزمالك يستعد للدوري بوديات قوية

يبدأ الزمالك مواجهاته الودية استعدادًا للدوري المصري، يوم 19 أمام فريق سموحة السكندري ضمن معسكر برج العرب.

ويواجه الزمالك أيضًا طلائع الجيش يوم 22 من الشهر الجاري، واتفق مع بيراميدز أيضًا لمواجهته ضمن المعسكر.

وكان نادي أسوان قد أعلن مسبقًا عن خوض مواجهة أمام الزمالك يوم 29 يوليو الجاري عقب العودة من برج العرب.

الزمالك يتلقى عرضًا رسميًا لضم حميد أحداد

قدم نادي شباب المحمدية المغربي، اليوم الأربعاء، عرضًا رسميًا، من أجل ضم لاعبه حميد أحداد المعار للرجاء المغربي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "هسبورت" المغربية، أن مصادر موثوقة داخل نادي شباب المحمدية أكدت على تقديم عرض لضم أحداد.