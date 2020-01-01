أخبار الزمالك اليوم | نجوم الأبيض يطلبون الرحيل ومصطفى محمد يغيب عن المران

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020.

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مصطفى محمد يغيب عن المران

غاب مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، عن المران الجماعي لفريقه اليوم، على إثر معاناته من حالة إجهاد عضلي خفيف.

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واكتفى المهاجم بأداء تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة؛ طبيب الفريق.

انتظام الدوليين

انتظم اللاعبون الدوليون للزمالك في المران اليوم، بعد انتهاء معسكرات المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات السنية.

وشارك في المران طارق حامد، محمود حمدي "الونش"، محمد أبو جبل، أحمد سيد "زيزو"، محمود علاء ومحمد عبد السلام.

مرتضى منصور يوجه عدة رسائل لوزير الرياضة: الزمالك في خطر ونجوم الفريق يريدون الرحيل

عقد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بقمر ناديه، للحديث عن تكليف لجنة تفتيش بمراجعة مخالفات القلعة البيضاء. ( طالع التفاصيل )

محمد الشناوي: لست قلقًا من مصطفى محمد

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، متحدثًا عن ما دار داخل منتخب مصر في المعسكر الأخير. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الكأس والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد نادي مصر في الدور ربع النهائي من كأس مصر والمقامة بستاد السويس، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ ( طالع التفاصيل )

معوض: نهائي دوري الأبطال لم يسيطر على منتخب مصر

تحدث سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، عن حالة معسكر الفراعنة في ظل إقامته قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي. ( طالع التفاصيل )

تقارير صادمة .. "كاف" قد يؤجل نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي داخل مصر سيتحكم بشكل كبير في مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي. ( طالع التفاصيل)