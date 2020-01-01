أخبار الزمالك اليوم | صفقتان من العيار الثقيل ورفض تتويج الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ..

رئيس الزمالك يرفض تتويج الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن رفضه بند تتويج الأهلي بلقب الدوري، مؤكدًا أن ما تردد عن موافقته لحصول القلعة الحمراء على لقب المسابقة المحلية غير صحيح.

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وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الجمعة :"في اجتماع اتحاد الكرة رفضت التوقيع على حصول الأهلي على لقب الدوري في حال إنهاء الموسم".

الزمالك ينجح في إتمام صفقتين من العيار الثقيل

أعلن رئيس نادي الزمالك إتمام النادي الأبيض صفقتين من العيار الثقيل، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك، أتممنا صفقتين من العيار الثقيل والعقود تم توقيعها بشكل رسمي، دون إفصاح عن الأسماء في الوقت الحالي".

بيسيرو يعترف بمفاوضات الزمالك

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن قراره بالرحيل عن الفريق للانتقال لتدريب نادي بورتو البرتغالي، كان خطأ.

وكشف البرتغالي عن مفاوضات مع نادي الزمالك بعد رحيله عن النادي الأهلي ولكن المفاوضات لم تكتمل.

الاتحاد الإفريقي ينتظر الدوري المصري والمغربي

كشفت تقارير مُقربة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة المسابقات بالكاف تنتظر تحديد مصير الدوري المصري والمغربي من أجل حسم الموعد النهائي لبطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأكدت التقارير أنه في حال عاد الدوري المصري والمغربي في شهر أغسطس فسيكون المقترح الثاني وهو إقامة مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر.