أخبار الزمالك اليوم | صدمة مسحة كورونا للاعبين .. وموقف عبدالهادي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 25 نوفمبر 2020.

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نتيجة مسحة الأهلي والزمالك الرسمية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل قليل، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، المنتظر إقامته على استاد القاهرة الدولي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الفارس الأبيض يستضيف الشياطين الحمر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في 27 من نوفمبر الجاري، بالنهائي القاري، الذي يجمع قطبي الكرة المصرية لأول مرة في التاريخ. (طالع التفاصيل)

بديل "الدبابة" و"معضلة" في الأبيض .. كيف سيعوض الأهلي والزمالك الغائبين بسبب كورونا؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، داخل طرفي الأهلي والزمالك بعد تلقيه النتائج من قبل الكاف.

وتلقت جماهير الأهلي والزمالك صدمة كبيرة، بغياب ثلاثة لاعبين من كل فريق، حيث يغيب عن الأحمر أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة، بينما من الأبيض سيغيب كلًا من عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما. (طالع التفاصيل)

اكتساح معلول وأهداف علاء .. الدفاع الأكثر مساهمة هجوميًا .. الأهلي أم الزمالك؟

نهائي القرن .. نعم لقاء لم يتكرر كثيرًا، الأهلي والزمالك واجها بعضهما عدة، ولكن في نهائي دوري أبطال إفريقيا قد لا نراها مجددًا سوى بعد سنوات عديدة.

مباراة يتوقع لها الجميع بالإثارة والمتعة على جميع المستويات، وستكون الأجواء بين اللاعبين مشحونة من حيث الإثارة ورغبة القتال من أجل الفوز بالبطولة، حيث الحصول على لقب إفريقيا من الغريم التقليدي المحلي بمثابة بطولتين. (طالع التفاصيل)

سلبية مسحة مدحت عبدالهادي

كشفت المسحة الطبية التي خضع لها مدحت عبدالهادي المدرب العام بنادي الزمالك، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن سلبيتها.

وتعافى عبدالهادي من فيروس كورونا بعد معاناته خلال الفترة الماضية من الإصابة منها، حيث كان قريبًا من الغياب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو يفاضل بين رباعي

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، يفاضل حاليًا بين أربعة لاعبين للدفع باثنين منهما في نهائي القرن.

شوبير أشار خلال برنامجه الإذاعي إلى أن باتشيكو استقر إلى حد كبير على الدفع بأحمد عيد كظهير أيمن بدلًا من العائد من الإصابة حازم إمام، ولا يزال يفكر في الدفع بإسلام جابر بدلًا من يوسف أوباما، حال عدم جاهزية الأخير بدنيًا، إذ عاد هو الآخر مؤخرًا من الإصابة.

باتشيكو يصدر قرارًا صارمًا على اللاعبين

أخطر جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، الجهاز الإداري بضرورة منع الزيارات للاعبين خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لنهائي القرن.

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بعدما وصل فيروس كورونا لفريقه، إذ يخش إصابة أي لاعب قبل المباراة المصيرية، بعدما أصيب المدافع محمود حمدي "الونش".

بدلاء الونش

أوضح حمادة أنور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه في حال تأكد غياب مدافع الفريق محمود حمدي "الونش"، المصاب بفيروس كورونا، عن نهائي القرن، فإن الجهاز الفني يفاضل بين الثنائي محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، للدفع بأحدهما بجوار محمود علاء.

مجلس الزمالك بالكامل في نهائي القرن

أكد حمادة أنور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه بالكامل سيحضر نهائي القرن باستاد القاهرة الدولي، بما فيه مرتضى منصور؛ رئيس النادي، مشيرًا إلى أن قرار عدم حضوره يرجع له.

رسميًا .. كأس العرب في قطر بـ22 منتخبًا على رأسهم السعودية ومصر

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات نهاية العام المقبل 2021، حيث سيكون على رأس المشاركين منتخبي السعودية ومصر. ( طالع التفاصيل )