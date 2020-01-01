أخبار الزمالك اليوم | حماس بنشرقي للنهائي ولماذا الأبيض سيتضرر أكثر من الأهلي؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 26 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

بنشرقي: دوري الأبطال يظهر قدراتي وتجربتي مع الزمالك تشبه الوداد

أكد المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر بمثابة تحدٍ خاص له، مشددًا على صعوبة مواجهة الأهلي وأنها مباراة خارج الحسابات. ( طالع التفاصيل )

الزمالك: جماهيرنا تقبلت نتائج مسحة كورونا بعد تغيير الشركة

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن جماهير ناديه تقبلت نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، دون أي مشاكل، بعدما تم تغيير الشركة المسؤولة. ( طالع التفاصيل )

زي نهائي القرن

أسفر الاجتماع الفني الخاص بنهائي القرن المنتظر بين الأهلي والزمالك، على ارتداء الأول للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، أما الحارس فسيرتدي الزي الموف بالكامل.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

أما الزمالك فسيرتدي الزي الأبيض بالكامل، على أن يرتدي حارسه الزي الأخضر بالكامل.

ثنائي الأبيض يغادر المعسكر

غادر الثنائي يوسف أوباما وعبد الله جمعة؛ لاعبا الزمالك، معسكر الفريق اليوم الخميس، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، ليلحقا بزميلهما محمود حمدي "الونش".

وتوجه الثنائي لمنزليهما للدخول في فترة حجر منزلي، على أن يجروا فحص جديد بعد عدة أيام للاطمئنان على حالتهما.

أحمد حسن: الزمالك المتضرر من الغياب أكثر من الأهلي

يرى أحمد حسن؛ قائد منتخب مصر الأسبق، أن الزمالك سيتأثر بغياباته أكثر من الأهلي في نهائي القرن.

الأبيض يغيب عنه محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، أما الأحمر فيفقد خدمات صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج، لإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال حسن، خلال تصريحات إذاعية: "الونش هو أفضل مدافع في مصر حاليًا وطبيعي سيتأثر الزمالك بغيابه، وأيضًا الأبيض ليس لديه بديل لجمعة، أما أوباما فهو عنصر مميز تحت رأس الحربة، لذلك الزمالك سيتأثر كثرًا بغيابهم".

وأضاف: "أما الأهلي فإصاباته غير مؤثرة، صالح لا يشارك منذ زمن، ووليد ليس أساسيًا، وديانج يمكن تعويضه بحمدي فتحي، الذي ظهر بصورة جيدة أمام توجو مع منتخب مصر".