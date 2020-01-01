أخبار الزمالك اليوم | تعليق قوي من أمير مرتضى على أزمة "فضل كهربا"، وعودة أوباما

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

تعليق قوي من أمير مرتضى منصور على أزمة فضل كهربا

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بقوة على أزمة محمد فضل مع محمود عبد المنعم كهربا، إذ أبدى استياءه التام من طريقة احتواء الأزمة.

لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ الف جنيه علشان كتبت البوست ده اللي عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كدة راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف https://t.co/fhBMNpslhW — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 3, 2020

تعليمات خاصة من باتشيكو لثلاثي هجوم الزمالك أمام الرجاء

أوضحت مصادر صحفية أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك منح ثلاثي هجوم الفريق تعليمات خاصة خلال مباراة الرجاء المقررة يوم الأربعاء القادم.

وطالب المدرب البرتغالي الثنائي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو بضرورة التحرك كثيرًا دون كرة وفي المساحات الفارغة لخلخلة دفاع الرجاء، وكذلك التسديد كثيرًا من خارج منطقة الجزاء، فيما طلب من مصطفى محمد البقاء داخل منطقة الجزاء وعدم العودة كثيرًا للخلف ليُجبر مدافعي الفريق المغربي على البقاء في مناطقهم الدفاعية.

عودة أوباما للتدريبات عقب مباراة نصف نهائي دوري الأبطال

بات مؤكدًا غياب يوسف إبراهيم أوباما عن مباراة الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة مساء غدٍ الأربعاء.

وقد كشفت مصادر صحفية أن اللاعب سيعود للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق عقب المباراة.

اللاعب الذي يُعاني من إصابة في الركبة غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة، وقد قرر الجهاز الفني خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب المصري السابق حتىعودة الفريق للتدريبات عقب المواجهة القارية.

حسام الزناتي يُقدم اقتراحًا للدوري المصري الموسم القادم

كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات المستقيل حديثًا عن تصوره للموسم الجديد من الدوري المصري، مؤكدًا أنه سيكون من الصعب جدًا لعبه بنفس النظام الحالي.

واقترح الزناتي نظامًا يعتمد على لعب جميع الأندية ضد بعضها البعض مباراة واحدة على ملاعب محايدة، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، واحدة من 10 فرق تلعب فيما بينها على لقب الدوري، والثانية من 8 فرق تلعب على تفادي الهبوط.

وستدخل كل الفرق المرحلة الثانية من الدوري بنصف عدد النقاط التي جمعوها في المرحلة الأولى (مرحلة الدور الأول).