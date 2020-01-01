أخبار الزمالك اليوم | صدمة الونش .. ولاعبين شباب في قائمة الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 أكتوبر

يواصل النادي الزمالك استعداده لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في حسم المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي.



وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

رمضان صبحي يكشف عن موقفه من الانضمام للزمالك

خرج النجم المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي لتوضيح كافة الأمور المتعلقة برحيله عن القلعة الحمراء.

جاء هذا في لقاء تلفزيوني أكد خلاله رمضان صبحي أن عودته للأهلي في المستقبل ممكنة بالنسبة له، وتحدث خلاله عن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وعلاقته بسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق وكواليس انتقاله لبيراميدز وأسباب رفضه الاستمرار مع بطل الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

صعوبة لحاق الونش بمواجهة الرجاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن موقف محمود حمدي الونش مدافع الزمالك من اللحاق بمواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي في إياب دور نصف النهائي المقرر له السبت المقبل.

ويعاني الونش من إصابة بجزع في أوتار الركبة ستبعده عن مباراة فريقه أمام الرجاء، كما أشار موقع "في الجول" المصري.

ويعد الونش من أبرز المدافعين في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة، وأصبح عنصرًا هامًا لصالح الزمالك.

تدريبات قوية للزمالك .. وجلسة خاصة مع أوناجم وجابر

خاض الزمالك تدريباته الجماعية مباشرة عقب حسم المركز الثاني في منافسات الدوري المصري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره الرجاء المغربي.

وعقد باتشيكو المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع محمد أوناجم وإسلام جابر لاعبا الفريق على هامش المران من أجل إعطائهم بعض التعليمات.

ووضح من التدريبات تركيز باتشيكو على التسديدات من مسافات بعيدة من داخل وخارج منطقة الجزاء، وأيضًا التمرير بشكل سريع.

الرجاء يستعين بالشباب لمواجهة الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي، سيستعين بخدمات بعض اللاعبين الشباب في مواجهة الزمالك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن هناك نية لضم 3 لاعبين شباب في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الفارس الأبيض في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.