أخبار الزمالك اليوم | رسالة من كارتيرون إلى عواد واجتماع طارئ الأحد المُقبل

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 27 يونيو 2020 ..

رسالة من كارتيرون إلى محمد عواد

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على دعم محمد عواد حارس مرمى الفريق، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المزيد من الفرق

وكتب "كارتيرون" عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اعتني بنفسك يا ولدي، وسأراك أقوى من أي وقت مضى.. مدربك".

قائد الزمالك يُصدر بيان رسمي

أعلن حازم إمام قائد نادي الزمالك موقف لاعبي الفريق من استكمال الدوري المصري، مؤكدًا أن اللاعبين لن يضحوا بحياتهم.

ونشر حازم إمام صورة لـ محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وذلك بعد تأكد إصابة الأخير بفيروس كورونا.

اجتماع طارئ في الزمالك

قدّم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوة لمجلس إدارة القلعة البيضاء لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، في الساعات الأولى من صباح السبت :"قرر مرتضى منصور عقد جلسة طارئة مع أعضاء مجلس الإدارة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا".

انسحاب الزمالك من الدوري في مصلحة الرجاء

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن قرار مجلس إدارة الزمالك، بالانسحاب من الدوري المصري، بسبب رفضه استكمال البطولة مع انتشار فيروس كورونا، قد يصب في مصلحة الرجاء البيضاوي، الذي سيقابله في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.