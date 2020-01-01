أخبار الزمالك اليوم | خطوة جديدة في قضية كهربا .. ومهمة مشتركة بين تيجانا وفاروق جعفر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

الأهلي يوضح موقفه من تحمل جزء من غرامة كهربا

أوضحت مصادر داخل النادي الأهلي موقفها من الغرامة التي فرضت على لاعبها محمود عبدالمنعم كهربا لصالح الزمالك.

وأكدت المصادر حسب تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي لم يتحمل أي جزء من غرامة كهربا المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشفت التقارير أن هناك بندًا وضع عند توقيع اللاعب للنادي الأهلي بأن النادي لن يتحمل أي أعباء مالية في حالة فرض عقوبة عليه.

الخطيب يُعلق على قرار فيفا بشأن قضية الزمالك ضد كهربا

أشاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية الزمالك ضد لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي ارتدى القميص الأحمر في يناير 2020 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي.(طالع التفاصيل)

أحمد مرتضى منصور: سنطعن على حكم "فيفا" ضد كهربا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن هناك بعض الخطوات الجديدة تجاه قضية محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات لـ"في الجول" المصري، اليوم الجمعة، أن النادي سيتقدم بطعن ضد حكم الصادر من الفيفا بشأن كهربا.

إسناد مهمة جديدة لإسماعيل يوسف وفاروق جعفر في الزمالك

أسند مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مهمة الإشراف على قطاع الناشئين لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

ويتولى المهمة رفقة تيجانا، فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بالإشراف على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم.

الكشف عن عرض الزمالك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن تقديم نادي الزمالك عرضًا رسميًا ل هدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم رمضان صبحي خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن أول أمس الأربعاء عن خروج رمضان صبحي من حساباتهم بعد إعلان رغبته في الانضمام لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: فيفا أخطرنا بتوقيع عقوبة الغرامة على محمود كهربا

أعلن نادي الزمالك، عن تلقيه إخطارًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة على لاعبه السابق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي.

ونشر الزمالك بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي:

"أقرت اللجنة بإلزام كهربا بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرق عقده مع الزمالك وهروبه من النادي، كما تم توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5% من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، في حالة عدم السداد خلال 45 يومًا من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها ستة أشهر".

كهربا: رغم محاباة اتحاد الكرة للزمالك تم رفض 4 طلبات وتغريمي مع النادي البرتغالي

كشف محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق النادي الأهلي ، عن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تجاه قضيته ضد نادي الزمالك ، والتي طلب فيها الأخير بمعاقبة اللاعب وناديه ونادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي.

نادي الزمالك قام برفع قضية للاتحاد الدولي، يطلب فيها بتعويض 9 ملايين يورو، بالإضافة لمعاقبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر، ومعاقبة النادي الأهلي ونادي أفيس. " اقرأ التفاصيل "

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك شهدت استبعاد حازم إمام ظهير أيمن الفريق، واستدعاء مجموعة من اللاعبين الشباب.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد وحاتم محمد.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد حسن، إسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بنشرقي.

الهجوم: كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل.