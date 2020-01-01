أخبار الزمالك اليوم | خطاب الأبيض للكاف .. وصدمة موعد نهائي إفريقيا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 22 أكتوبر 2020 ..

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تاريخ من ذهب للأهلي والزمالك .. أبرز النهائيات الإفريقية على استاد القاهرة

نهائي جديد يستضيفه ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، على ملعب العاصمة المصرية، لتزداد حصيلة النهائيات الإفريقية التي أقيمت على هذا الملعب التاريخي.

ولكن هذه المرة سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري، حيث ينتظر أن يتم تحديد طرفي المواجهة خلال الأسبوع المقبل، حيث يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. الاتحاد الإفريقي يؤجل لقاء الزمالك والرجاء المغربي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إصابة لاعبي الأخير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قرار الاتحاد الإفريقي جاء بعد إصابة 14 لاعبًا في صفوف نادي الرجاء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الأمر الذي دفع وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق إلى القاهرة. (طالع التفاصيل)

ذكرى سيئة والمركز الثاني .. أضرار وفوائد تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي كان مقرر له يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

جاء قرار الكاف عقب طلب النادي المغربي بتأجيلها بسبب ظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق مؤخرًا، وهو ما أعلن عنه الاتحاد الإفريقي خلال بيانه الرسمي الذي تم إصداره صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

مرتضى منصور يكشف عن خطابه للاتحاد الإفريقي بشأن مواجهة الرجاء

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن تأجيل مواجهة الرجاء في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الزمالك في بيانه أن طلبهم كان عبارة عن في حالة تأجيل اللقاء إلى نهاية الشهر الجاري أو بداية نوفمبر، يجب أن تؤجل مواجهة النهائي المقرر لها 6 نوفمبر وهو ما لم يحدث في خطاب الكاف الذي صدر اليوم.