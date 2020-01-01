أخبار الزمالك اليوم | زيزو يثير الجدل و5 عروض لأحداد تم رفضها

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 ديسمبر 2020.

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وكيله: أحداد امتلك 5 عروض والزمالك رفضها جميعًا

أكد محمد عزيز؛ وكيل اللاعبين، أن الزمالك رفض كافة العروض التي امتلكها المغربي حميد أحداد، رغم وصول خمسة عروض مختلفة له.

وقال الوكيل، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "أحداد وصله 5 عروض مغربية وقطرية وسعودية، كان أهمها من ناديي أم صلال القطري وشباب المحمدية المغربي، لكن جميع العروض تم رفضها".

وأضاف: "قمت بمراسلة المسؤولين في الزمالك خمس مرات، ولم أحصل على رد، ولم يحددوا مصيره لنا، هو ليس لديه أي مشكلة في اللعب للزمالك، لكن عندما لم يلعب كثيرًا في الموسم الأول له ويخرج معارًا، فهذا يظهر لنا أن النادي ليس في حاجة له".