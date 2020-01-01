أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد يصر على الرحيل وعرض من المصري للاعب الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 11 نوفمبر 2020.

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مصطفى محمد يصر على الرحيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، يصر على الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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وأشار شوبير أن مجلس الإدارى يحاول البحث عن البديل المناسب، في ظل تمسك اللاعب بقراره.

المصري يطلب ضم لاعب الزمالك

أوضح موقع "في الجول" المصري أن النادي المصري البورسعيدي تقدم بعرض رسمي إلى الزمالك لضم لاعبه محمد عبد السلام، على سبيل الإعارة لموسم وحيد.

وأشار الموقع إلى أن مجلس الزمالك يقوم حاليًا بدراسة العرض، ولم يقرر بعد ما إذا سيوافق أم سيرفض.

عنتر: رحلت عن الزمالك للمشاركة

أوضح محمد عنتر؛ لاعب الزمالك المنتقل حديثًا إلى المصري، أنه هو من طلب الرحيل عن القلعة البيضاء، بحثًا عن فرصة المشاركة في المباريات.

وقال عنتر، خلال تصريحاته لـ"في الجول": "أنا من طلب الرحيل، وفور أن تلقيت عرض المصري وافقت على الفور، وتنازلت عن جزء من مستحقاتي للزمالك، فهذا أقل شيء من الممكن أن قدمه للأبيض".

وأضاف: "المصري له جماهيرية كبيرة، أتمنى أن أقدم نفسي بشكل جيد معه، وأتمنى للزمالك التوفيق في النهائي الإفريقي".