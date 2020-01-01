أخبار الزمالك اليوم | حقيقة التعاقد مع عاشور ومفاوضات ثنائي الوداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 6 يونيو 2020 ..

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لاعب صن داونز: أفتخر باللعب أمام برشلونة والأهلي والزمالك

عبر صامويل مابوندا، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن فخره بخوض مباريات أمام أكبر الأندية في العالم وإفريقيا، وذلك في مختلف المنافسات والبطولات.

مابوندا قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لصن داونز: "أمتلك ذكريات رائعة، حيث لعبت مباريات أمام أندية مثل برشلونة الإسباني، والأهلي والزمالك المصريان والوداد البيضاوي المغربي". "اقرأ التفاصيل"

مرتضى منصور: لو أردنا التعاقد مع حسام عاشور لفعلنا

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لو أراد التعاقد مع حسام عاشور لفعل ذلك، مشيرًا إلى أن ما حدث للأخير هو مصير كل لاعب يحقق بطولات مع النادي الأهلي.

وقال مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك: "لو أردنا التعاقد مع حسام عاشور لفعلنا ولكننا لم نفعل ذلك بالرغم من أنه لاعب كبير للغاية".

وتابع: "لن نقول أن هناك لاعب في الزمالك إلا إذا كان له عقد رسمي مع النادي، ولن نعلن عن أي مفاوضات أو اتصالات مع اللاعبين، إلا بعد اتمام الصفقة بشكل رسمي".

تقارير: الزمالك يسعى للتعاقد مع الناهيري والكرتي

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع محمد الناهيري لاعب الوداد البيضاوي المغربي خلال الصيف القادم، حيث يتواجد ضمن أولوياته.

وأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية إلى أن الزمالك ناقش خلال الفترة الماضية الدور المهم الذي سيلعبه الناهيري، حال انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض.

ومن جانبه، عبر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، عن رغبته بالتعاقد مع الناهيري، بجانب وليد الكرتي لاعبا الوداد البيضاوي.

صراع الوكلاء يُخرج المثلوثي من حسابات الزمالك

أفادت صحيفة الصباح التونسية أن إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور تراجعت عن فكرة التعاقد مع أيمن المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي نتيجة وجود أكثر من وكيل لاعبين يتحدث باسمه.

مرتضى منصور يُهاجم حلمي طولان

واصل مرتضى منصور، هجومه على حلمي طولان من خلال قناة الزمالك قائلا "نحن نادي القيم والمبادئ يا حلمي، أنت قمت بالتعدي على فرج عامر رئيس سموحة وهناك مستندات".

وأضاف "لقد قمت بتوجيه أمر بصرف مستحقاتك المتأخرة وقت كنت مدرباً للزمالك في وقت ممدوح عباس، موقفك الحالي بسبب العضوية، لم تفكر في قضية نادي القرن، نحن نادي القيم والمبادئ، لا نسب أحد وندافع عن حق الزمالك".

وكيل بابل يؤكد رغبة اللاعب الانضمام للزمالك

كشف جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، أن موكله تلقى عرضًا إماراتيًا إلا أنه يُفضل الانتقال إلى صفوف الزمالك، حيث من المحتمل أن تنتهي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

3 خيارات تُحدد مصير بوطيب

قالت تقارير صحفية مغربية، إن المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق، أمامه ثلاثة طرق من أجل تحديد مستقبله.

وأصبح أمام بوطيب ثلاث طرق بداية من العودة لتركيا بعد تجربته مع مالطية سبور، بجانب امتلاكه عروضًا من أندية الدوري السعودي والقطري.

الزمالك يتمسك بحقه في لقب نادي القرن

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس لجنة ملف نادي القرن، إن ناديه لديه حق في الحصول على لقب نادي القرن بعد حصول الأهلي على هذا اللقب في عام 2001.

وأضاف نائب رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الزمالك لديه حق، ونجتهد في الحصول على حقوقنا".