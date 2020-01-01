أخبار الزمالك اليوم | جنش ينفي إصابته بكورونا وكارتيرون يتمسك بحازم إمام

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 13 يونيو 2020 ..

أمير مرتضى: كارتيرون تنازل عن 50% من مستحقاته

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بالتنازل عن 50% من مستحقاته للقلعة البيضاء.

جاء قرار كارتيرون، بسبب توقف النشاط الكروي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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جنش ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك، كل ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب يحمل اسم جنش على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها إصابة حارس الزمالك بفيروس كورونا.

ورد جنش على تلك التغريدة قائلًا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به بشكل نهائي، أرجو منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".

كارتيرون متمسك بالتجديد مع حازم إمام

تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتجديد مع حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض.

كارتيرون شدد خلال جلسة تجديد عقده، على أنه يريد تجديد عقد حازم إمام، لأنه يرى أنه لاعبًا مهمًا في الفريق، والتجديد له أمرًا ضروريًا.

فرجاني ساسي يستعين بمدربة مهارات ذهنية وعقلية

حرص التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، على الاستعانة بمدربة مهارات ذهنية وعقلية، من أجل مساعدته على إزالة الضغوطات التي مر بها مؤخرًا، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

مهمة تلك المدربة هو تدريب اللاعب على بعض الجوانب النفسية والعقلية، والعمل على تطويرها بالشكل الذي يساعده الفترة القادمة.

ونشر ساسي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له مع المدربة، حيث علق عليها قائلًا: "مع أفضل مدربة ذهنية، شكرًا للجميع، تدريب عقلي".

مرتضى منصور يرد على مبادرة مجدي عبدالغني

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، والتي دعا فيها قطبي الكرة المصرية للتسامح وعدم بث الفتنة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" ردًا على عبدالغني: "سمحت لهم بالاحتفال بك في ذكرى هدفك التاريخي في كأس العالم 1990، لكن هل اكتشفت مع أحمد شوبير وباء فيروس كورونا عندما قامت قناة الزمالك بالرد على ما يحدث في قناة الأهلي وتصرفات محمود الخطيب (رئيس النادي)؟".

كريم العراقي ينفي تلقي عروض من الأهلي والزمالك

صرح كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أنه لم يتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك، قائلًا أن المصري رفض عرضًا برتغاليًا قيمته مليون دولار.

وقال العراقي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أتعامل مع دكتور استراتيجي من أجل تخطيط الفترة المستقبلية بناء على رؤيتي ورغبتي في اللعب خارج مصر ومن يساعدني على تحقيق هذه الرؤية سأقبل به."

تجديد عقد كارتيرون اليوم

أعلنت قناة الزمالك أنه سيتم حسم تجديد التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم السبت.

وقال طارق يحيى في برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك" مساء أمس الجمعة: "سيتم غدًا السبت حسم ملف التجديد مع كارتيرون، وأبلغنا بذلك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك".

الزمالك يتمسك بملف نادي القرن

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، التراجع بشكل نهائي في قضية نادي القرن الإفريقي.

وتصر إدارة الزمالك على الاستمرار في قضية استعادة لقب نادي القرن .