أخبار الزمالك اليوم | تغيير بالجهاز الفني وتحول في تحليل عواد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ..

لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية الأولى

خضع لاعبو نادي الزمالك، للمسحة الطبية الأولى اليوم الجمعة، تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة محمد أسامة، بعد فترة من رفض الفكرة.

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وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إن المسحة الأولى تمت اليوم بحضور أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية الثانية خلال 72 ساعة.

الزمالك: سعداء باستئناف دوري أبطال إفريقيا وهدفنا التتويج

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن هناك ارتياح بالقلعة البيضاء، بعد قرار الاتحاد الإفريقي باستئناف مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سنعمل بقوة خلال استعدادات الجهاز الفني مع اللاعبين، وهدفنا هو الحصول على البطولة، والوصول إلى منصة التتويج"".

الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تحول نتيجة تحليل محمد عواد إلى سلبية

تحولت نتيجة تحليل محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، إلى السلبية، بعدما خضع لمسحة طبية منذ أيام، أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عواد سيخضع لمسحة طبية أخرى بعد عدة أيام، للتأكد من اكتمال شفاءه من الفيروس، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي يقتضي إجراء مسحتين لاحتمالية وجود خطأ في المسحة الأولى.

تغيير بالجهاز الفني لفريق الزمالك

أجرى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تغييرًا بالجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر الزمالك تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدرب للفريق، خلفًا لسامي الشيشيني الذي استقال من منصبه منذ أيام.

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