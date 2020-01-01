أخبار الزمالك اليوم | تصعيد مرتضى .. وإنهاء إجراءات سفر ساسي إلى المغرب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ..

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الزمالك ينهي إجراءات سفر ساسي من النمسا إلى المغرب

أنهى مسؤولو نادي الزمالك، إجراءات سفر التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأبيض، من النمسا إلى المغرب مباشرة، عقب انتهاء مباراة المنتخب التونسي أمام نيجيريا، ضمن الأجندة الدولية الحالية.

والتحق فرجاني ساسي للمنتخب التونسي، قبل مشاركته مع الزمالك في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

دخل فريق نادي الزمالك معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء يوم الإثنين، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، سيضع خطة مواجهة حرس الحدود المقرر لها على استاد المكس بالأسكندرية مساء اليوم، من أجل تحقيق الفوز.

مرتضى منصور: سأرسل مذكرة للاتحاد الدولي والأولمبية الدولية بشأن إيقافي

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه سيرسل مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة الأولمبية الدولية، بسبب أزمة إيقافه الحالية.

وقال مرتضى خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا لست فاسدًا، وما يحدث هو تخريب للرياضة المصرية، وعمرو الجنايني وهشام حطب خاطبوا جهات خارجية دولية، للاستقواء عليّ وعلى مصر".

كريم طارق: أمتلك عروضًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف كريم طارق، لاعب بتروجيت المعار لنادي طلائع الجيش، عن تلقيه العديد من العروض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه بشكل كبير مع فريقه.

طارق قال خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "أمتلك عروضًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأيضًا من بعض الأندية الأخرى التي تريد ضمي، ولكني لا أعرف موقف بتروجيت من بيعي حال صعوده إلى الدوري الممتاز".