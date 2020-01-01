أخبار الزمالك اليوم | إيذاء لاعب الأهلي والرجاء يلجأ للحل الدبلوماسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 30 يوليو 2020 ..

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الزمالك يكرم "طبيب الغلابة" على طريقته

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكريم الراحل محمد مشالي؛ الذي اشتهر باسم "طبيب الغلابة المصري"، على طريقته الخاصة بعد رحيله عن عالمنا.

طبيب الغلابة وافته المنية أول أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 76 عامًا، وتم دفنه في مسقط رأسه بمدينة طنطا، وسط مئات من الأهالي التي خرجت لتشييع جثمانه. "اقرأ التفاصيل"

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة وتعمدت إيذاء وليد سليمان

يرى شوقي السعيد، مدافع نادي الزمالك السابق، أنه كان أفضل من وائل جمعة، أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه كان الأولى للمشاركة مع الفراعنة في جيل حسن شحاته، المدير الفني السابق، بدلًا من مدافع الأهلي.

السعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا أفضل من وائل جعة، وأرى أن إبراهيم سعيد هو أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، وعصام الحضري بات أسطورة لأنه لم يكن هناك دفاعًا قويًا أمامه".

وواصل: "تعمدت إيذاء وليد سليمان لاعب الأهلي في إحدى مباريات القمة، لأنه قام بسبي في أكثر من مناسبة بالمباراة، وقمت بالشكوى لحسام غالي قائد الأهلي وقتها، ولكن سليمان لم يتراجع عن سبي بوالدتي، ولذلك تعمدت إيذائه".

وكيل فيريرا: الزمالك دفع مسحقات المدرب البرتغالي

كشف جونسالو ألميدا، محامي المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، عن تسديد القلعة البيضاء كافة مستحقات المدرب المتأخرة، بعد نص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليها.

محامي فيريرا قال خلال تصريحات تليفزونية: "كان هناك بعض الإجراءات القضائية الطويلة، بدأت في نوفمبر 2015، وبعد 5 سنوات عمل، صدر قرار من فيفا وتم تأكيده من لجنة الانضباط، ليتم إغلاق هذه القضية مع الزمالك".

ألميدا واصل: "الزمالك دفع منذ أسبوع مضى كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، ولن يكون هناك عقوبات على الإطلاق ضد النادي".

الرجاء يلجأ للحلول الدبلوماسية لإنهاء أزمة محترفيه

فشلت كافة محاولات إدارة نادي الرجاء المغربي، في استعادة ثنائي الفريق مالانجو وفابريس نجوما إلى المغرب، استعدادًا لاستئناف النشاط المحلي ومواجهة الزمالك بنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن الرجاء تواصل بشكل مباشر مع مسؤولي السفارة المغربية، من أجل إيجاد حل لعودة اللاعبين، حتى يتمكنا من اللحاق بمباريات الفريق.

ويعد الثنائي مالانجو ونجوما ضمن العناصر الأساسية بالفريق، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبته، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية، أبرزها أمام الزمالك في البطولة القارية.