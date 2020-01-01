أخبار الزمالك اليوم | توقيع مدافع بيراميدز، وسلبية "مسحة" حازم إمام

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 11 يوليو 2020 ..

حازم إمام ينضم لمعسكر الزمالك بعد سلبية فحس كورونا

ظهرت مساء أمس نتيجة المسحة الطبية الثانية للاعب الزمالك حازم إمام، وقد جاءت سلبية مما يؤكد خلوه من فيروس كورونا.

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وقد انضم اللاعب سريعًا لمعسكر الفريق المقام في برج العرب بالإسكندرية بناءً على طلب من الإدارة والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

الزمالك يُحاول إفساد خطة الرجاء وحميد أحداد

أفادت مصادر صحفية مصرية أن الزمالك بدأ الترتيب لإجراءات عودة حميد أحداد من المغرب، حيث يرى النادي أن عقد إعارته للرجاء المغربي قد انتهى في 30 يونيو الجاري رافضًا التمديد حتى نهاية الموسم الجاري والذي تم تمديده بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويُحاول الزمالك بهذه الخطوة إفساد خطة النادي المغربي بضم اللاعب مجانًا بعدما يضطر الأبيض لفسخ عقده لازدحام قائمته بعدد كبير من اللاعبين الأجانب، ويُرحب أحداد بتلك الخطة خاصة لنجاحه مع الرجاء.

الزمالك يحصل على توقيع بكري ويُفاوض بيراميدز حوله

أفاد الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر فضائية النهار المصرية أن الزمالك حصل على توقيع عبد الله بكري مدافع بيراميدز، وقد بدأ حاليًا مفاوضاته مع ناديه لإتمام الصفقة نهائيًا.

وأضاف أن بيراميدز طلب مليون دولار للتخلي عن اللاعب أو 10 ملايين جنيه مصري بجانب خدمات محمد عبد الغني.

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