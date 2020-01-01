أخبار الزمالك اليوم | تأجيل عقوبة الـ100 ألف جنيه .. والدوري لم يحسم بعد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ..

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الكشف عن حقيقة طلب كارتيرون عودة الشيشيني إلى الجهاز الفني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يطلب عودة سامي الشيشيني إلى منصبه.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة لا تمانع في عودة الشيشيني إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري.

عضو مجلس الزمالك: الدوري لم يحسم بعد

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي لم يحسم بعد ومازال في الملعب.

وأضاف أنور أنهم لهم الشرف في المحاولة في فتح ملف نادي القرن الإفريقي مرة أخرى.

تأجيل عقوبة الزمالك إلى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن العقوبة المفروضة على لاعبي الزمالك عقب التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة بالدوري المصري تم تأجيلها.

وأشارت التقارير إلى أن العقوبة مؤجلة لنهاية الموسم الجاري، والتي كانت مقدرة بخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بسبب الاستهتار باللقاء.

فرجاني ساسي يعود لمركزه أمام مصر للمقاصة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك سيعود لمركزه مرة أخرى خلال مواجهة مصر للمقاصة.

وكان ساسي قد شارك في مركز صناعة اللعب في مواجهة الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها السبت المقبل.