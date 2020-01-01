أخبار الزمالك اليوم | تأجيل اجتماع المهزلة وبامبو يريد الإسماعيلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 27 يونيو 2020 ..

الزمالك يؤجل اجتماع "المهزلة"

قرر نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا له غدٍ الأحد، وذلك لمدة 48 ساعة.

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الزمالك كان قد أعلن عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة يوم الأحد، من أجل الرد على ما وصفه بالمهزلة غير المسبوقة التي تمس اسم القلعة البيضاء.

يوسف أوباما: عودة الدوري صعبة

أكد يوسف إبراهيم أوباما، لاعب نادي الزمالك، على أن عودة الدوري المصري هذا الموسم صعبة، في ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا.

وأشار أوباما إلى أن كورونا يهدد حياة اللاعبين للخطر، ويجب أن لا يعود الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وقال لاعب الزمالك: "يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية، وأن يقدر ظروف اللاعبين، فنحن جميعًا نخشى على أرواحنا وأسرنا بسبب فيروس كورونا".

بامبو يرحب بالعودة إلى الإسماعيلي

رحب كريم بامبو، لاعب نادي الزمالك، بفكرة العودة مجددًا إلى صفوف النادي الإسماعيلي، حال رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، في الاستغناء عن خدماته.

بامبو قال للمقربين منه أنه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل، لأنه وجد راحته النفسية داخل القلعة الصفراء، رافضًا دخوله في أي صفقة تجعله ينضم لفريق آخر.

اتحاد الكرة يدرس معاقبة قائد الزمالك

تدرس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، توقيع عقوبة على حازم إمام لاعب وقائد نادي الزمالك، بعد البيان الذي أصدره اللاعب أمس الجمعة.

حازم إمام هاجم اللجنة الخماسية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث قال: "اتحاد الكرة يريد التضحية بأرواح اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية".

رسالة من كارتيرون إلى محمد عواد

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على دعم محمد عواد حارس مرمى الفريق، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "كارتيرون" عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اعتني بنفسك يا ولدي، وسأراك أقوى من أي وقت مضى.. مدربك".

قائد الزمالك يُصدر بيان رسمي

أعلن حازم إمام قائد نادي الزمالك موقف لاعبي الفريق من استكمال الدوري المصري، مؤكدًا أن اللاعبين لن يضحوا بحياتهم.

ونشر حازم إمام صورة لـ محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وذلك بعد تأكد إصابة الأخير بفيروس كورونا.

اجتماع طارئ في الزمالك

قدّم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوة لمجلس إدارة القلعة البيضاء لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، في الساعات الأولى من صباح السبت :"قرر مرتضى منصور عقد جلسة طارئة مع أعضاء مجلس الإدارة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا".

انسحاب الزمالك من الدوري في مصلحة الرجاء

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن قرار مجلس إدارة الزمالك، بالانسحاب من الدوري المصري، بسبب رفضه استكمال البطولة مع انتشار فيروس كورونا، قد يصب في مصلحة الرجاء البيضاوي، الذي سيقابله في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.