أخبار الزمالك اليوم | بيان من مرتضى وعودة أوناجم وعقوبة ساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ..

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رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن عقوبة ساسي وموعد تنفيذها

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق ضد التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بعد واقعة مباراة المصري البورسعيدي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وكان ساسي قد حصل على بطاقة حمراء بسبب قيامه بالدخول في مناوشات مع حكم اللقاء مما أدى إلى طرده من المباراة بعد قيامه بنزع سماعة الحكم الخاصة بالتواصل مع طاقمه.(طالع التفاصيل)

مرتضى منصور يطالب جماهير الأهلي والزمالك بعدم التجمع لمساندته

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بتوجيه الشكر إلى كل الداعمين له خلال أزمة إيقافه لمدة 4 سنوات، وطالبهم بعدم التجمع لمساندته.

اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت إيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات، ومنعه من ممارسة أي مهنة رياضية خلال هذه الفترة، بالإضافة لتغريمة 100 ألف جنيه مصري. (طالع التفاصيل)

عودة أوناجم إلى تدريبات الزمالك

عاد المغربي محمد أوناجم نجم الزمالك إلى تدريبات الفريق بعد البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرًا عقب الإصابة في ركبته خلال الفترة الماضية.

ومنح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للأساسيين في مواجهة سموحة راحة من التدريبات الجماعية ماعدا مصطفى فتحي الذي شارك في المران لرفع معدله البدني.

الهلال السوداني يطلب رسميًا ضم رزاق سيسيه

أرسل نادي الهلال السوداني خطابًا رسميًا للتعاقد مع رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري في الموسم الجديد.

وجاء الخطاب لمعرفة طلبات الزمالك المالية من أجل إتمام الصفقة، حيث يرى النادي السوداني أن اللاعب لديه إمكانيات تساعد الفريق.