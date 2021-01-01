أخبار الزمالك اليوم | غضب جماهيري بسبب بنشرقي وقناة النادي تفتح النار على اللاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 مارس

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 2 مارس 2021.

ردود فعل غاضبة والعميد يُوضح .. امتحان في جامعة سوهاج يفترض وفاة بنشرقي

أثار سؤال في امتحان كلية الحقوق في جامعة سوهاج المصرية ردود فعل غاضبة جدًا من جمهور الزمالك عبر السوشيال ميديا، وقد طالب العديد منهم بتحرك النادي قانونيًا ضد المسؤول عن تلك الواقعة. ( طالع التفاصيل )

فيديو | عقاب من الله، ارحلوا جميعًا وسنلعب بالناشئين .. قناة الزمالك تُهاجم اللاعبين بشراسة

أشعل تعادل الزمالك مع وادي دجلة مساء أمس الغضب داخل قناة النادي الرسمية التي هاجمت اللاعبين بشراسة غير مسبوقة وحملتهم مسؤولية نتائج الفريق المتذبذبة هذا الموسم محليًا وقاريًا. ( طالع التفاصيل )

باتشيكو: إذا حاولنا لمباراتين لن نسجل .. وهذا سر التعادل أمام وادي دجلة

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن سبب التعادل أمام وادي دجلة، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "السلام". ( طالع التفاصيل )

فيديو: ملخص مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري 2021

شاهد ملخص مباراة الزمالك ضد وادي دجلة التي أقيمت في ستاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-2021. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب الفارس الأبيض. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للديربي العربي؟ ( طالع التفاصيل )

نصائح فانتاسي الدوري المصري الأسبوع 15 | ورقة الوسط الرابحة، ورمضان يستحق الرهان

جول النسخة العربية بدأ منذ عدة أسابيع طرح حلقات أسبوعية يُقدم خلالها نصائح للمشاركين في فانتاسي الدوري المصري، نقدم اليوم نصائح الفانتاسي للجولة الـ15 من الدوري. ( طالع التفاصيل )