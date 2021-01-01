أخبار الزمالك اليوم | "بيع القمصان سيحل المشكلات" و"لا وقت لمعاقبة اللاعبين على التمرد"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 مارس

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 4 مارس 2021.

كاسونجو: لن أشكو الزمالك إلى "فيفا" وأفوض الجماهير للحصول على مستحقاتي

حرص الكونغولي كابونجو كاسونجو، على توجيه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، حيث ناشدهم بالحصول على حقوقه المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، حيث أكد على أنه لن يتقدم بأي شكوى ضد النادي. ( طالع التفاصيل )

أشرف قاسم: واثقون من العودة من تونس بنتيجة إيجابية

أكد أشرف قاسم؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن اللاعبين يقدرون تمامًا قيمة النادي، وقادرون على العودة بنتيجة إيجابية أمام الترجي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال قاسم، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "الجميع في حالة تركيز بمعسكر الفريق، هدفنا تقديم أفضل أداء أمام الترجي وحصد النقاط الثلاث، اللاعبون يقدرون قيمة الزمالك ومدى أهمية اللقاء".

وأضاف: "إدارة الزمالك تدعم بعثة الفريق وتثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء أمام الترجي".

الزمالك: ندرس بيع قميص ساسي وأوروبا تفعل ذلك

أكد عصام سالم؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن إدارة النادي تدرس فعليًا بيع قمصان اللاعبين، لدعم خزينة القلعة البيضاء.

وقال خلال تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "بيع قميص ساسي يحتاج لدراسة وافية، هذا الموضوع موجود في أوروبا بشكل طبيعي، على سبيل المثال بوروسيا دورتموند الألماني كان يبيع تذاكر افتراضية للجماهير، لدعم النادي في أزمة كورونا".

وأضاف: "إدارة الزمالك تدرس بيع قمصان اللاعبين بشكل جاد، الأمر سيكون عبر الإنترنت، وهنا سنحل مشكلات كثيرة للنادي".

الزمالك: لا وقت لمعاقبة اللاعبين

يرى حسين السمري؛ عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أنه لا وقت لمعاقبة اللاعبين على امتناعهم عن التدريب قبل مواجهة وادي دجلة، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال السمري، خلال تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": "امتناع التدريب عن التدريبات لا يحدث في زمن الاحتراف، تصرف اللاعبين بالطبع غير مقبول، لكن الوقت غير مناسب لمعاقبتهم، لتلاحم المباريات".

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