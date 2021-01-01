أخبار الزمالك اليوم | بنشرقي يرد على الشائعات ومفاوضات مع ثنائي أجنبي لخلافة باتشيكو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الإثنين 8 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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زيزو ينفجر غضبًا في وجه مصطفى يونس

رد أحمد سيد "زيزو"؛ لاعب الزمالك، على مصطفى يونس؛ نجم الأهلي الأسبق، بعدما ردد الأخير أن اللاعب قريبًا من التوقيع للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

بنشرقي: لم اعترض على باتشيكو .. مجرد شائعات

أكد المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، احترامه الكامل للجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، نافيًا قيامه بالاعتراض خلال مواجهة الترجي التونسي.

أشرف قاسم؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك، عقد جلسة اليوم الإثنين، مع اللاعب المغربي، قال فيها الأخير بحسب ما نقل الموقع الرسمي للنادي: "احترم وجهة النظر الفنية، وما أثير خلال الساعات الماضية حول غضبي من الاستبدال مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة".

وأكد قاسم للاعب أنه أحد العناصر الأساسية للفريق، ومعربًا عن ثقة الجميع بقدراته.

الغندور: الزمالك يفاوض اثنين لخلافة باتشيكو

أكد الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه الإذاعي، أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات مع اثنين من المدربين الأجانب، تحسبًا لإقالة البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى احتمالية منح الأخير فرصة جديدة، إذا سارت الأمور بصورة جيدة.

وأشار الغندور كذلك أن هناك مفاوضات مع مدرب مصري لتولي منصب المدرب العام، لكن هذا المدرب يرفض هذا المنصب إلا ضمن جهاز فني أجنبي.

إمام في التدريبات الجماعية وشيكا يواصل التأهيل

شارك حازم إمام؛ لاعب الزمالك، في المران الجماعي لفريقه اليوم، بعدما غاب خلال الفترة الماضية، نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية.

فيما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" أداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي، إذ يعاني من كدمة قوية في الركبة.