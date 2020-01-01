أخبار الزمالك اليوم | بابل يحسم موقفه وخيارات متاحه أمام رحيل خالد بوطيب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 6 يونيو 2020 ..

المزيد من الفرق

مرتضى منصور يُهاجم حلمي طولان

واصل مرتضى منصور، هجومه على حلمي طولان من خلال قناة الزمالك قائلا "نحن نادي القيم والمبادئ يا حلمي، أنت قمت بالتعدي على فرج عامر رئيس سموحة وهناك مستندات".

وأضاف "لقد قمت بتوجيه أمر بصرف مستحقاتك المتأخرة وقت كنت مدرباً للزمالك في وقت ممدوح عباس، موقفك الحالي بسبب العضوية، لم تفكر في قضية نادي القرن، نحن نادي القيم والمبادئ، لا نسب أحد وندافع عن حق الزمالك".

وكيل بابل يؤكد رغبة اللاعب الانضمام للزمالك

كشف جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، أن موكله تلقى عرضًا إماراتيًا إلا أنه يُفضل الانتقال إلى صفوف الزمالك، حيث من المحتمل أن تنتهي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

3 خيارات تُحدد مصير بوطيب

قالت تقارير صحفية مغربية، إن المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق، أمامه ثلاثة طرق من أجل تحديد مستقبله.

وأصبح أمام بوطيب ثلاث طرق بداية من العودة لتركيا بعد تجربته مع مالطية سبور، بجانب امتلاكه عروضًا من أندية الدوري السعودي والقطري.

الزمالك يتمسك بحقه في لقب نادي القرن

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس لجنة ملف نادي القرن، إن ناديه لديه حق في الحصول على لقب نادي القرن بعد حصول الأهلي على هذا اللقب في عام 2001.

وأضاف نائب رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الزمالك لديه حق، ونجتهد في الحصول على حقوقنا".