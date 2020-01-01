أخبار الزمالك اليوم | إقبال على الجمعية العمومية، ومستقبل مصطفى فتحي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 26 يوليو 2020 ..

المزيد من الفرق

إقبال كبير من الأعضاء في الجمعية العمومية للزمالك

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الجمعية العمومية للزمالك، والتي تهدف لنقاش الميزانية وطرحها للاستفتاء بجانب بنود أخرى.

وتستمر الجمعية العمومية للنادي على مدار اليوم وغدًا وسيتم خلالها مناقشة الكثير من البنود أبرزها مشاركة النادي في مسابقات المحترفين واعتماد الميزانية.

الزمالك يرحب بإعارة مصطفى فتحي

كشفت مصادر صحفية مصرية عن ترحيب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بإعارة مصطفى فتحي لأي من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته الموسم القادم.

وأضافت المصادر أن الجناح المصري تلقى عروضًا جيدة وعلى الأرجح سيكون خارج القلعة البيضاء خلال الموسم القادم.

وكيله: هذا موقف تراوري من اللعب للأهلي أو الزمالك

هل ينتقل إيريك تراوري لاعب بيراميدز للأهلي أو الزمالك، وأيهما يُفضل؟ الإجابة هنا

محامي كهربا يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة للأبيض ويؤكد: سنقاضي الزمالك