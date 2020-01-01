أخبار الزمالك اليوم | استهداف مهاجم الهلال، وعودة المثلوثي للصفاقسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 25 يوليو 2020 ..

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مدافع المصري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

نفى كريم العراقي مدافع المصري ومنتخب مصر الأولمبي كل ما يتردد حول وجود مفاوضات بينه وبين الأهلي والزمالك للانتقال لأحدهما الموسم القادم.

اللاعب أوضح أنه لم يتلق أي عرض رسمي من أحد ووصف الحديث عن مفاوضاته مع الناديين بأنها عارية تمامًا عن الصحة.

وعما قيل عن رفضه ارتداء القميص الأحمر، قال العراقي "ليس صحيحًا ما قيل عن رفضي اللعب للأهلي بسبب علاقة الناديين معًا، لم أرفض الأهلي أو أي نادٍ آخر لأنني أهدف للاحتراف الخارجي".

الزمالك يرفض عودة المثلوثي للصفاقسي

كشفت صحيفة الصحافة التونسية أن الزمالك رفض عودة حمزة المثلوثي لاستكمال الموسم الجاري مع الصفاقسي، ذلك بعدما خضع اللاعب للفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه للفريق الأبيض.

وأراد الصفاقسي تمديد عقد ظهيره الأيمن ليلعب معه ما تبقى من مباريات في الدوري التونسي، لكن الزمالك رفض ذلك لرغبة المدرب باتريس كارتيرون إعداد اللاعب بدنيًا للموسم الجديد.

الزمالك يستهدف التعاقد مع عمر خربين

قالت صحيفة الرياض بحسب مصادرها أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كشف عن رغبته في التعاقد مع مهاجم الهلال السوري عمر خربين.

وأضافت أن كارتيرون عبر عن إعجابه بقدرات خربين خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف نادي بيراميدز بالدوري المصري.

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