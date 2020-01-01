أخبار الزمالك اليوم | بابل بالقميص الأبيض، وبديلا أوناجم وبنشرقي أمام المصري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 4 اغسطس 2020 ..

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كارتيرون يستقر على بديلي الثنائي المغربي أمام المصري

أفادت مصادر صحفية مصرية أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك استقر على بديلي الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بعد خروجهما من حسابات المباراة لعدم عودتهما إلى القاهرة حتى الآن.

وسيعتمد المدرب الفرنسي على أحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيسر بدلًا من بنشرقي فيما سيلعب إسلام جابر في الجناح الأيمن بدلًا من أوناجم.

المصري سيلعب ضد المصري في الدوري المصري مساء الخميس القادم.

أري بابل يظهر بقميص الزمالك

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو للأنجولي أري بابل يرتدي خلاله قميص نادي الزمالك، ليؤكد الأخبار التي تتحدث عن توقيعه عقود انضمامه للفريق بدءًا من الموسم القادم.

الزمالك يصدم الرجاء ويرفض الحلول الودية

رفض مجلس إدارة الزمالك الحلول الودية حول أزمة لاعبه المعار إلى الرجاء "حميد أحداد، وأصر على أن يدفع النادي المغربي 200 ألف دولار إن أراد إشراك أحداد خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحاولت إدارة الرجاء الوصول لحل ودي مع الزمالك، لكن الأخير رفض كافة الحلول الودية وأصر على تنفيذ البند الموجود في عقد الإعارة.

عماد نبيل دونجا يحدد موعد الحديث حول مستقبله

قال عماد نبيل دونجا نجم وسط بيراميدز الذي ربطته الصحافة بالانتقال للأهلي أو الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري أنه لن يتحدث عن مستقبله سوى بعد نهاية مشوار فريقه في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.