أخبار الزمالك اليوم | بيان نادي القرن وطارق حامد يغيب عن لقاء المصري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ..

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الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة "نادي القرن"

أصدر نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا يتحدث خلاله عن موقفه من ملف نادي القرن الإفريقي، حيث جاء نص البيان كالآتي:

أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا رسميا حول موقفه من ملف نادي القرن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن.

ويؤكد المجلس أن أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي وأن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر.

ويهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية.

هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن منهم الزملكاوي معتز الشامي والمقيم في الإمارات بمتابعة هذا الملف وعرض كافه المستندات و الإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادي بهذا الشأن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة حال دون إثبات حق الزمالك في هذا الملف والذي فتحه المجلس واتخذ خطوات لإعادة حق النادي منها مخاطبات رسمية ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التي تؤكد أحقية النادي بهذا اللقب.

واختتم المجلس بيانه متوجها برسالة لجماهير النادي بوضع ثقته في مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي لم ولن يتوان عن إعادة حقوق النادي و الدفاع عنه في كل القضايا.

اللجنة الأولمبية: مستندات مرتضى منصور غير حقيقية

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على أن الشكوى التي قدمها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك غير حقيقية، ومتواجدة حاليًا في مكتب النائب العام من أجل إثبات عدم صحتها.

حطب قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مستندات مرتضى تفيد بتطاول أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية ضد الدولة، وذلك لم يحدث مطلقًا، وكل الأوراق غير حقيقية، وفي مكتب النائب العام لإثبات عدم صحتها، وإظهار وطنية الأعضاء".

وتابع: "نشكو رئيس الزمالك إلى النيابة العام، ولكن الشكوى كانت مقدمة منه فقط، وأثبتنا أن جميع الأوراق غير صحيحة خلال التحقيقات وقانون اللجنة الأولمبية يحرم التواجد داخل المحاكم الأهلية، إلا في حالة وجود نزاع قضائي فقط، وحاولنا التهدئة مع رئيس الزمالك ولكن كل المحاولات فشلت".

مرتضى منصور: باتشيكو مسؤول عن 3 ملفات واللاعبون حصلوا على مستحقاتهم

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، مسؤول مسؤولية كاملة عن 3 ملفات، وهي التعاقدات الجديدة والراحلين وعودة المعارين".

وقال مرتضى خلال جلسته مع لاعبي الزمالك: "جميع لاعبي الزمالك حصلوا على مستحقاتهم، وعلى الجميع أن يغلق كل صفحات الماضي، ومشاركة اللاعبين ستتوقف على مدى جديتهم في التدريبات وإخلاصهم في تنفيذ خطط المدرب داخل الملعب".

باتشيكو يضم 22 لاعبًا في معسكر الزمالك قبل مواجهة المصري

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، ضم 22 لاعبًا في قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا قبل مواجهة المصري البورسعيدي، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقرر باتشيكو استبعاد طارق حامد للإجهاد، ومحمد حسن بسبب حصوله على بطاقة الإنذار الثالثة التي ستجعله يغيب عن مواجهة المصري.