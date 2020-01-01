أخبار الزمالك اليوم | رفض تأجيل 3 مباريات وموقف أحمد فتوح

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ..

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اللجنة الأوليمبية: سنحقق مع مرتضى منصور بعد تلقي 10 شكاوى ضده

أكد ياسر إدريس، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية المصرية، على أن قرار اللجنة بالتحقيق مع مرتضى منصور، جاء بعد تلقي 10 شكاوى ضده.

إدريس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "اللجنة تلقت 4 شكوى من اتحاد الكرة و2 من الأهلي، وواحدة من هاني العتال وعبد الله جورج وممدوح عباس".

وتابع: "اللجنة رأت أن الأمر يتطلب الإحالة للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من الجمعية العمومية منذ 2018، وهذا الأمر طبيعي، لأن أي فرد معرض أن يتم شكواه وقد يكون مظلمًا أو بريئًا، والعقوبات قد تصل إلى الإيقاف أو قد لا يتم اتخاذ أي عقوبة".

اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك بتأجيل مبارياته بسبب غياب ساسي وبن شرقي

رفض اتحاد الكرة المصري، فكرة تأجيل مباراتي الزمالك أمام وادي دجلة وحرس الحدود، والمقرر لها خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل، والمقرر لها في الفترة من 7 إلى 15 من نفس الشهر.

اتحاد الكرة أكد على أنه لم يرتكب مخالفة بإقامة مباريات الدوري خلال التوقف الدولي بشهر أكتوبر، ولا يستطيع في نفس الوقت أن يمنع الاتحاد التونسي أو المغربي من استدعاء ساسي وبن شرقي لاعبا الزمالك.

الزمالك يكشف موقف أحمد فتوح من العودة

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض، والمعار لصفوف سموحة الموسم الحالي، سيعود للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء.

مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "الجبهة اليسرى للزمالك تعاني من نقص عددي، بسبب إصابة محمد عبد الشافي، وعدم وجود بديل لعبد الله جمعة الظهير الأيسر الوحيد بالقائمة الإفريقية للفريق.

اتحاد الكرة يجدد رفضه تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

رفض مسؤولو اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وسموحة، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها في الخامس من أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك يرغب في تأجيل مباراة سموحة، وذلك لارتباط الفريق الأبيض بمواجهة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء البيضاوي المغربي.