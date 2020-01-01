أخبار الزمالك اليوم | عودة البعثة دون ساسي، وهل تحضر الجماهير في نهائي "مصري"؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 19 أكتوبر 2020 ..

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بعثة الزمالك تعود للقاهرة دون فرجاني ساسي

أوضح الموقع الرسمي للزمالك أن بعثة الفريق ستصل للقاهرة عائدة من المغرب عند الثامنة بتوقيت مصر من مساء اليوم الإثنين، ولن يتواجد معها لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

ساسي كان قد غاب عن مباراة الأبيض ضد الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت يوم أمس وانتهت لصالحه بهدف أشرف بنشرقي، وذلك لإصابته بفيروس كورونا.

وقد أجرى اللاعب التونسي مسحة طبية في المغرب صباح اليوم الإثنين ومن المتوقع عودته للقاهرة بعد يومين حال جاءت النتيجة سلبية.

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اتحاد كرة القدم: سنعرض على الكاف حضور الجماهير للنهائي حال تأهل الأهلي والزمالك

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم المصري أن حضور الجماهير في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك معًا سيكون مرهونًا بموافقة الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مضيفًا في تصريحاته لبرنامج "ملعب الصقر" الإذاعي "أبارك للأهلي والزمالك فوزهما في مباراتي الذهاب، حال وصلا معًا للمباراة النهائية وتواجد الجمهور في استاد القاهرة ستكون مباراة ذات طابع خاص بالتأكيد".

أضاف "سنعرض إمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية لدوري الأبطال على الكاف، لأنه مطلب جماهيري في مصر، لكن هناك إجراءات احترازية يجب اتباعها، ولابد كذلك من موافقة الأمن".