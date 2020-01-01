أخبار الزمالك اليوم | مطالبة بإيقاف الدوري وغياب شيكابالا والونش عن لقاء الجيش

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ..

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زيزو: مستعد للمشاركة في أي مركز

أكد أحمد سيد "زيزو" جناح فريق نادي الزمالك، على أنه مستعد للعب في أي مركز، مشيرًا إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، أخبره بأنه سيلعب في وسط الملعب، بعد تأكيد غياب طارق حامد أمام بيراميدز.

زيزو قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "مستعد للعب في حال غياب أي لاعب، ولا يوجد أي مشكلة، وسعيد بالانتصار على بيراميدز، وهو انتصار بـ6 نقاط".

طبيب الزمالك يطالب بإيقاف الدوري للاستعداد لدوري الأبطال

طالب محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، بإيقاف بطولة الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء المغربي.

وقال أسامة خلال تصريحات لقناة ناديه: "نعاني من ضغط هائل، سنلعب مباراة أخرى يوم الأحد، واللاعبون في حالة ضغط بدني وعصبي لا تحتمل".

وتابع: "من الممكن أن يتم استئناف الدوري بعد البطولة الإفريقية، حتى لو استمرت للعام المقبل، ولكن اتركونا في مهمتنا القومية في إفريقيا".

الزمالك يفق الونش وشيكابالا أمام طلائع الجيش

تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود حمدي الونش، لاعبا فريق نادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

شيكابالا والونش تعرضا للإصابات خلال مباراة بيراميدز في الركبة، حيث سيخضع الثنائي لأشعة لتحديد حجم الإصابات، من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق.

الهوني: فضّلت الترجي عن العروض المصرية لأن المال ليس كل شيء

أكد اللاعب الليبي حمدو الهوني، جناح فريق الترجي التونسي، على أنه فضّل التجديد لفريقه، عن الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، في ظل تلقيه عروضًا من أندية مصرية وخليجية.

الترجي نجح في تجديد عقد حمدو الهوني، ليستمر في صفوفه حتى صيف 2023، بعد فترة من انتشار بعض التقارير الصحفية التي تؤكد على أنه تلقى عروضًا من أندية مصرية وخليجية. " اقرأ التفاصيل "