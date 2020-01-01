أخبار الزمالك اليوم | غلق ملف كهربا، وبديل حازم إمام ضد إنبي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 29 أغسطس 2020 ..

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كارتيرون يُفاضل بين لاعبين لتعويض حازم إمام

أفادت مصادر صحفية مصرية أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك يُفاضل بين الثنائي محمد عبد الغني وأحمد عيد لتعويض المصاب حازم إمام خلال المباراة القادمة أمام إنبي، والتي ستقام يوم غدٍ الأحد.

الظهير الأيمن كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة وغاب عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم السبت، إذ خضع لتدريبات تأهيلية.

الزمالك: تجديد عقد ساسي وأوباما مؤجل

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ملف تجديد عقود اللاعبين خاصة فرجاني ساسي ويوسف أوباما مؤجل حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المسؤول البارز خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" أنه لا يتوقع حدوث أزمة في هذا الملف، مضيفًا "ساسي ملتزم مع الزمالك وإن شاء الله سيتم تجديد عقده، أوباما كذلك. لا أتوقع حدوث أزمة في هذا الأمر، لكن الأولوية حاليًا للفوز بدوري أبطال أفريقيا".

الزمالك: أمران مطلوبان لغلق ملف كهربا تمامًا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ملف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا أغلق تمامًا بالنسبة لهم، وأن المطلوب من اللاعب الآن تسديد قيمة الغرامة المالية التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وكذلك تقديم اعتذار هو وكل من شارك في تلك "المؤامرة" عما حدث.

يُشار إلى أن لاعب الأهلي الحالي كان قد أكد أنه سيتقدم بطعن في المحكمة الرياضية على قرار فيفا ضده.

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