أخبار الزمالك اليوم | تمديدعقد حازم إمام، والرجاء يعود إلى تدريباته

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 أكتوبر

يواصل النادي الزمالك استعداده لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمواجهة الأخيرة له بالدوري المصري أمام الإسماعيلي، لحسم المركز الثاني.



وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

الرجاء يعود لتدريباته الإثنين استعدادًا للقاء الزمالك

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الرجاء، قرر العودة إلى التدريبات الجماعية، بداية من غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاء قد أوقف تدريباته، بعد إصابة 17 لاعبًا في صفوفه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم أجيل مباراته أمام الزمالك إلى 1 نوفمبر المقبل.

وأشار موقع "البطولة" المغربي، إلى أن الرجاء بدأ التفكير في مباراة العودة أمام الزمالك، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق المغربي تدريباته غدًا الإثنين، بخوض أول حصة تدريبية جماعية، بعد الكشف عن نتائج تحاليل كورونا الجديدة.

حازم إمام يمدد عقده مع الزمالك موسمين

مدد حازم إمام، ظهير أيمن وقائد فريق نادي الزمالك عقده لمدة موسمين مع الفريق الأبيض، بعدما اقترب من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن حازم إمام قام بتمديد عقده، ليقوم مسؤولي الزمالك بتوثيق العقود باتحاد الكرة.

الرجاء لم نعتمد على تصريحات الزمالك لتأجيل المباراة

أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، على أن ناديه لم يعتمد على أي خطابات أو تصريحات من مسؤولي الزمالك، عند طلب تأجيل مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وهبي قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة، كان إنساني من الدرجة الأولى، وصحيح بنسبة 100%، لأننا نمتلك فريقًا بالكامل سواء لاعبين أو أجهزة فنية وطبية في الحجر الصحي".

مرتضى منصور: أنا لست مثل الخطيب وسلامة اللاعبين بكل البطولات

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه ليس مثل محمود الخطيب رئيس الأهلي، الذي أصر على إقامة مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، بالرغم من إصابات الأخير بفيروس كورونا وقتها.

مرتضى قال خلال تصريحات تليفزيونية: "عندما تحدث معي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، لتأجيل دوري الأبطال، رفضت وهو نفس موقف بيراميدز، والخطيب اعترض أيضًا، وبعد ذلك غير رأيه ووافق على التأجيل، وأنا من أصريت على موقفي بعد الموافقة، لأن صحة وسلامة أصغر لاعب بالأهلي أو الرجاء بكل بطولات الدنيا".