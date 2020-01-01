أخبار الزمالك اليوم | انضمام بن شرقي وساسي للتدريبات .. وأحداد يودع الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15أكتوبر

اقتربت مسابقة الدوري المصري من نهايتها، وتستعد الفرق المصرية لاستئناف مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، والتي توقفت منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ..

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أشرف بن شرقي ينضم لمعسكر الزمالك

تشهدت تدريبات نادي الزمالك، عودة المغربي أشرف بن شرقي، بعد غياب بسبب المشاركة مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية، وذلك خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن بن شرقي سينتظم في تدريبات الفريق الأبيض الجماعية بشكل طبيعي، بعدما تواجد رفقة منتخب بلاده في مباراتي الكونغو والسنغال.

الأولمبية المصرية: الأولمبية الدولية لم تعترض على إيقاف رئيس الزمالك

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله على أنها خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه اللجنة الدولية.

وأشارت اللجنة الأولمبية خلال البيان الصادر عنها، إلى أن اللجنة الدولية أقرت باستلام خطاب إيقاف مرتضى منصور، بالإضافة إلى رفضه المثول للتحقيق، ولم تعترض الدولية على قرار الإيقاف، وأكدت أن الأمر شأن داخلي للأولمبية المصرية.

وكيل ساسي: اللاعب سينضم لمعسكر الزمالك الخميس

كشف مهند عون، وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، على أن الأخير سينضم إلى معسكر فريقه اليوم الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

عون قال خلال تصريحات لموقع يلا كورة: "فرجاني سليم وليس مصابًا بفيروس كورونا، ومشاركته أمام الرجاء في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو".

حميد أحداد يوجه رسالة شكر لجماهير الرجاء

وجه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك المعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي، رسالة شكر إلى جماهير الفريق المغربي، قبل مواجهة الزمالك.

أحداد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة معلقًا عليها: "شكرًا لكم".

وأكدت صحيفة "le 360" المغربية، على أن علاقة أحداد انتهت بالرجاء، بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الحالي، حيث حاول الرجاء للوصول لاتفاق مع الزمالك للمشاركة في نصف النهائي، ولكن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا هذا الأمر، مشترطين الحصول على مبلغ 200 ألف دولار.