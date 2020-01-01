أخبار الزمالك اليوم | حكم مواجهة الرجاء والنهائي، ومستقبل أحمد رفعت

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 31 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 31 أكتوبر 2020 ..

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إعلامي: باتشيكو يطلب صفقتين

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعبين.

وأوضح أن المدرب البرتغالي طلب ضم مدافع قوي نظرًا لكثرة الإصابات بين قلوب الدفاع، وكذلك دعم الهجوم بمهاجم متميز تحسبًا لرحيل مصطفى محمد أو ليكون بجانبه في قائمة الفريق.

تقارير مغربية: بكاري جاساما سيُدير مباراة الزمالك والرجاء

كشف موقع LE 360 المغربي النقاب عن تعيين الاتحاد الأفريقي للحكم بكاري جاساما لإدارة مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء القادم.

وأشارت إلى أن المغربي رضوان جيد سيُدير المباراة النهائية حال تأهل الزمالك لمواجهة الأهلي.

الرجاء: ظُلمنا ذهابًا أمام الزمالك، والتأجيل أفادنا

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي أن فريقه ظُلم تحكيميًا في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنهم استفادوا من تأجيل لقاء الإياب.

إذ قال لقناة أون تايم سبورتس 1 "تعرضنا لظلم تحكيمي كبير في الذهاب لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحنا، لم نستحق الخسارة عطفًا على أدائنا خلال الشوط الثاني من اللقاء".

أضاف "الرجاء استفاد من تأجيل مباراة الإياب حتى تكتمل صفوفنا، لدينا رغبة كاملة في الفوز والوصول للنهائي رغم قلقنا من ابتعاد الفريق عن التدريبات مؤخرًا".

أحمد رفعت يتفق مع المصر وينتظر موقف الزمالك

أفادت مصادر صحفية مصرية أن أحمد رفعت لاعب الزمالك الذي انتهت إعارته للاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع المصري البورسعيدي للعب له بدءًا من الموسم القادم.

وأوضحت أن رفعت علم بصعوبة عودته للزمالك ولذا أتم اتفاقه مع المصري خاصة في ظل وجود مدربه السابق علي ماهر الذي تألق تحت مسؤوليته.